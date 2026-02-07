Genoa, De Rossi: "Rigore Napoli? Regolamento distorto, l'arbitro in campo ormai non c'è più"
© IPA
Daniele De Rossi non riesce a trattenere il rammarico dopo Genoa-Napoli. Non solo per il risultato finale, ma anche per il rigore conquistato da Vergara su fallo di Corner e poi realizzato da Hojlund per la vittoria degli ospiti allo scadere.
L'allenatore rossoblù è tornato sull'episodio ai microfoni di Dazn: "Non so più che dire: questo non mi sembra un chiaro errore per cui richiamare l'arbitro al Var. Il calcio che abbiamo giocato noi non esiste più: devo lavorare per chiedere ai miei giocatori di saltare con le mani dietro alla schiena, di restare distanti dagli avversari in area di rigore...è un regolamento distorto che sta trasformando il gioco. L'arbitro in campo ormai non c'è più: un arbitro esperto guarda e non lo valuta come calcio di rigore".
De Rossi non si è soffermato in particolari proteste a fine gara: "Parlato con Massa? No, gli ho solo fatto un in bocca al lupo per la stagione. Però questo rigore lascia tanta amarezza. La cosa positiva è che questo stadio ci ha ridato tanto carattere e tanto cuore, ma se guardiamo gli episodi degli ultimi due mesi diventiamo matti. Non meritavamo questo risultato finale dopo la prova intensa che abbiamo messo in campo".
Difficile distinguere l'analisi della sfida dagli episodi arbitrali, rigore finale in particolare: "Abbiamo commesso qualche errore e non era facile contro uno degli attaccanti più forti al mondo nel giocare a campo aperto come Hojlund. Dall'altra parte, abbiamo sfruttato gli errori del Napoli per trovare i gol, ma non è bastato per portare a casa il risultato che meritavamo".