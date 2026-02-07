Genoa, De Rossi: "Rigore Napoli? Regolamento distorto, l'arbitro in campo ormai non c'è più"

07 Feb 2026 - 20:53
© IPA

© IPA

Daniele De Rossi non riesce a trattenere il rammarico dopo Genoa-Napoli. Non solo per il risultato finale, ma anche per il rigore conquistato da Vergara su fallo di Corner e poi realizzato da Hojlund per la vittoria degli ospiti allo scadere. 

L'allenatore rossoblù è tornato sull'episodio ai microfoni di Dazn: "Non so più che dire: questo non mi sembra un chiaro errore per cui richiamare l'arbitro al Var. Il calcio che abbiamo giocato noi non esiste più: devo lavorare per chiedere ai miei giocatori di saltare con le mani dietro alla schiena, di restare distanti dagli avversari in area di rigore...è un regolamento distorto che sta trasformando il gioco. L'arbitro in campo ormai non c'è più: un arbitro esperto guarda e non lo valuta come calcio di rigore".

De Rossi non si è soffermato in particolari proteste a fine gara: "Parlato con Massa? No, gli ho solo fatto un in bocca al lupo per la stagione. Però questo rigore lascia tanta amarezza. La cosa positiva è che questo stadio ci ha ridato tanto carattere e tanto cuore, ma se guardiamo gli episodi degli ultimi due mesi diventiamo matti. Non meritavamo questo risultato finale dopo la prova intensa che abbiamo messo in campo".

Difficile distinguere l'analisi della sfida dagli episodi arbitrali, rigore finale in particolare: "Abbiamo commesso qualche errore e non era facile contro uno degli attaccanti più forti al mondo nel giocare a campo aperto come Hojlund. Dall'altra parte, abbiamo sfruttato gli errori del Napoli per trovare i gol, ma non è bastato per portare a casa il risultato che meritavamo". 

genoa
daniele de rossi
genoa-napoli

Ultimi video

01:48
Milan, non solo Allegri

Il Milan vola grazie al mercato

00:27
DICH SPALLETTI SU RINNOVO YILDIZ 7/2 DICH

Spalletti sul rinnovo di Yildiz: "Giorno importante per il futuro Juve"

00:51
DICH YILDIZ RINNOVA 2030 DICH

Yildiz fino al 2030: "Amo la Juventus, faremo grandi cose"

01:08
MCH FIRMA RINNOVO YILDIZ MCH

Yildiz fino al 2030: il momento della firma del contratto

01:30
DICH GROSSO PRE INTER DICH

Grosso sfida l'Inter: "Sfida proibitiva, ma proveremo a fare un’impresa"

00:54
DICH CUESTA PRE BOLOGNA DICH

Cuesta: "Abbiamo tutto per far bene"

00:22
MCH ELICOTTERO JUVENTUS STADIUM MCH

Juve, un elicottero atterra alla Continassa

01:35
MCH UNION BERLINO FUOCHI D'ARTIFICIO MCH

Fuochi d'artificio in tutto lo stadio: sospesa la gara con l'Eintracht

01:51
DICH SARRI PRE JUVE DICH

Lazio, Sarri: "Io resto, ma la Juve vista ultimamente è difficile da affrontare"

01:16
La Roma e l'Olimpico

Roma, il fattore Olimpico

01:30
Domani Juventus-Lazio

Juve-Lazio, il grande scontro tra toscani

01:29
Conte non vuole abdicare

Conte non vuole abdicare

01:33
Casa Genoa, casa Conte

Casa Genoa, casa Conte

01:29
C'eravamo poco amati

Sarri-Juve: c'eravamo poco amati

02:05
Dea, segreto in panchina

Dea, il segreto è in panchina

01:48
Milan, non solo Allegri

Il Milan vola grazie al mercato

I più visti di Calcio

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Atalanta-Juventus, quanti gol iconici: la top 5 di Massimo Callegari

Atalanta-Juventus, quanti gol iconici: la top 5 di Massimo Callegari

Pagelle di Inter-Torino

Pagelle di Inter-Torino

Il petardo ad Audero

Il petardo ad Audero: che paura per il portiere

MCH CHIVU TEDOFORO 05-02 MCH

Folla per Chivu tedoforo a Sant'Ambrogio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:10
"Non sappiamo più cosa sia un chiaro errore": il ‘rigorino’ per il Napoli scatena anche i social
20:53
Genoa, De Rossi: "Rigore Napoli? Regolamento distorto, l'arbitro in campo ormai non c'è più"
19:42
Addio a Pierangelo Belli, uno dei titolari di un Milan bellissimo e romantico
19:09
Napoli, anche McTominay alza bandiera bianca. Conte ride amaro: "Fra un po' gioco io"
16:33
Juve, Comolli: "Yildiz campione vero, ha le qualità che servono a un leader"