Napoli, Lang al veleno su Conte: "Non ero trattato onestamente, un giorno si saprà tutto"

Passato in prestito al Galatasaray, l'olandese ha raccontato in un'intervista gli ultimi mesi in Italia
Noa Lang e il Napoli, un feeling mai sbocciato. Acquistato la scorsa estate dal PSV Eindhoven per 25 milioni di euro, l'olandese non è riuscito a incidere con i campioni d'Italia e lo scorso mese si è trasferito in prestito al Galatasaray. Tante le cose che non sono andate, su tutte un rapporto non proprio idilliaco con il tecnico Antonio Conte.
"Con lui non è scattata la scintilla. Devi anche essere trattato onestamente e non avevo affatto quella sensazione. All’inizio sentivo di voler lottare per il mio posto al Napoli, ma c’è anche un Mondiale in arrivo in estate, quindi la mia scelta ha a che fare anche con quello", ha dichiarato Lang in un'intervista a ESPN.
L'olandese ha aggiunto: "So che in Olanda spesso pensate che sia colpa mia, ma un giorno si saprà tutto. Per ora ho molto rispetto per il club con cui ho un contratto. Ho un buon rapporto con quasi tutte le persone al Napoli. Nove persone su dieci all’interno della squadra non volevano nemmeno che me ne andassi. Mi trovavo bene nel gruppo e mi allenavo duramente ogni giorno".
Il classe '99 ha rivelato anche di non aver digerito alcune critiche: "Nei minuti che ho giocato i media parlavano male di me, ma io non ero d’accordo. Per quanto riguarda lo stile di gioco, me la cavavo bene. Almeno credo".
Infine, Lang ha concluso: "Sono un ragazzo che ha bisogno di apprezzamento e lo so di me stesso. Se poi non lo ricevi affatto da una determinata persona…".
