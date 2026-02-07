"Non sappiamo più cosa sia un chiaro errore": il ‘rigorino’ per il Napoli scatena anche i social

07 Feb 2026 - 21:10
© X

© X

“Rigorino”, “Rigore da ufficio inchieste”, “Una cosa imbarazzante”. Il rigore assegnato nel recupero di Genoa-Napoli dall’arbitro Massa con l’aiuto del Var non è andato giù a Daniele De Rossi e neanche a molti tifosi, che sui social criticano la decisione del direttore di gara. “Non sappiamo più cosa sia un chiaro errore”, ha detto il tecnico rossoblù dopo il match e il problema forse è proprio qui perché la revisione al monitor è pensata per correggere un "chiaro ed evidente errore", non per trasformare in rigore ogni contatto da moviola: "Contatto molto al limite – ha detto l’ex arbitro Marelli durante la telecronaca - Il piede del difensore del Genoa non affonda mai il colpo, passa sopra al piede di Vergara. Non c'è un affondo vero e proprio sul piede, non è uno step-on-foot. Il contatto c'è, anche se non di grande entità, troppo leggero per concedere un rigore e, soprattutto, per richiamare l'arbitro al Var".

