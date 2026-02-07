Conte: "Ci siamo fatti male da soli, è una stagione assurda: la rosa è ridotta e gli infortuni pesano"

© IPA
L'allenatore del Napoli deve anche fare i conti con l'ennesimo infortunio: "Quello di McTominay è un problema cronico, lui avrebbe continuato a giocare"
Un'altra notte da vivere a -6 dall'Inter, impegnata domenica col Sassuolo. I campioni d'Italia del Napoli non si scuciranno così facilmente lo scudetto dal petto e anche la vittoria allo scadere in casa del Genoa lo dimostra. La doppietta di un super Hojlund, con rigore al 95' per il 3-2 finale, dimostra il grande spirito degli uomini di Antonio Conte nel non mollare nonostante le difficoltà.
L'allenatore ha ripreso questi temi dopo il successo del Ferraris: "Abbiamo fatto tutto noi: i gol del Genoa sono infortuni nostri. Siamo stati bravi a non mollare nonostante le difficoltà, ogni domenica ne abbiamo qualcuna. Infatti ero curioso di vedere la risposta della squadra all'assenza di Di Lorenzo, un giocatore importante anche fuori dal campo. I ragazzi hanno gettato il cuore oltre all'ostacolo e io sto cercando di aiutarli come posso".
Applausi anche agli avversari, un Genoa tenace e superato solamente all'ultimo istante dopo una gara per niente semplice: "Sono veramente contento perché non è facile giocare a Marassi con questo clima da Premier League. Faccio i complimenti a De Rossi, non credo che questa squadra avrà problemi per la salvezza".
Conte è poi tornato sul momento complicatissimo per la sua rosa, martoriata dagli infortuni: "Al di là della vittoria o della sconfitta, dobbiamo uscire dal campo a testa alta. Questa è una stagione assurda. Servono riflessioni sulla composizione della rosa e sul mercato che abbiamo fatto, sul fatto che dal vivaio non possiamo attingere...rispetto ad altre società abbiamo rosa ridotta e a questo si sono aggiunti infortuni di lungo corso come De Bruyne, Lukaku, Anguissa, Gilmour, adesso anche Di Lorenzo e McTominay. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Non abbiamo molto a cui pensare: raccogliamo i cocci e martedì affrontiamo il Como, che si è riposato, in Coppa Italia".
Sull'infortunio di McTominay, l'allenatore non ha risposte precise, pur sapendo del problema cronico dello scozzese: "Quello è un problema che si porta dietro da inizio anno, spesso si infiamma quella zona e deve giocare a marce ridotte. Lui avrebbe anche continuato, ma a inizio secondo tempo ho preferito optare per un altro giocatore senza problemi".