Conte: "Ci siamo fatti male da soli, è una stagione assurda: la rosa è ridotta e gli infortuni pesano"

Conte è poi tornato sul momento complicatissimo per la sua rosa, martoriata dagli infortuni: "Al di là della vittoria o della sconfitta, dobbiamo uscire dal campo a testa alta. Questa è una stagione assurda. Servono riflessioni sulla composizione della rosa e sul mercato che abbiamo fatto, sul fatto che dal vivaio non possiamo attingere...rispetto ad altre società abbiamo rosa ridotta e a questo si sono aggiunti infortuni di lungo corso come De Bruyne, Lukaku, Anguissa, Gilmour, adesso anche Di Lorenzo e McTominay. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Non abbiamo molto a cui pensare: raccogliamo i cocci e martedì affrontiamo il Como, che si è riposato, in Coppa Italia".