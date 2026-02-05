Vergara si racconta: "Mi ispiro a Zielinski. Conte? Come essere a scuola"

"Dedicare il primo gol? Non ci ho pensato, ero solo felice. Quello con il Chelsea è stato inaspettato anche per me, dalle foto si vede che la mia faccia era incredula. Il secondo gol, quello con la Fiorentina, invece lo dedico a tutto lo stadio e a coloro che erano lì a esultare con me: è stato più bello anche perché abbiamo vinto", ha dichiarato Vergara in un'intervista a Radio CRC.