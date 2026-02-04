Napoli, un'altra tegola: Di Lorenzo deve operarsi al piede
La decisione in accordo col Club per guarire da una problematica pregressa
Prima il grande spavento e Conte che parla di crociato, poi il sollievo e una diagnosi (un mese e mezzo) che avevano convinto il Napoli a non intervenire in quel ruolo negli ultimi giorni del mercato ma oggi, come un fulmine a ciel sereno per i tifosi azzurri, è arrivata la notizia che Giovanni Di Lorenzo dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica al piede sinistro "per guarire da una problematica pregressa".
Lo scrive il club azzurro sul proprio sito ufficiale, spiegando che la decisione è stata presa in accordo col giocatore e motivata dai tempi di recupero che richiede l'infortunio al ginocchio. Il rientro quindi, sebbene probabilmente più faticoso per il capitano azzurro, dovrebbe essere previsto ancora entro un mese e mezzo e lo spera anche Gennaro Gattuso, che osserva interessato in vista dei playoff per andare ai Mondiali.
IL COMUNICATO
In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa.