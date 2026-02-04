Napoli, un'altra tegola: Di Lorenzo deve operarsi al piede

Prima il grande spavento e Conte che parla di crociato, poi il sollievo e una diagnosi (un mese e mezzo) che avevano convinto il Napoli a non intervenire in quel ruolo negli ultimi giorni del mercato ma oggi, come un fulmine a ciel sereno per i tifosi azzurri, è arrivata la notizia che Giovanni Di Lorenzo dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica al piede sinistro "per guarire da una problematica pregressa".