Napoli, caso speaker risolto: torna Decibel Bellini

Napoli e Golden Boys hanno trovato un accordo Daniele Bellini continuerà a essere lo speaker allo stadio Maradona
Stasera allo stadio Maradona si giocherà Napoli-Cagliari e la notizia, che fino a qualche giorno fa non sarebbe neppure stata una notizia, è che lo speaker sarà Daniele "Decibel" Bellini. Dopo ore di riflessioni e telefonate, il club azzurro - scrive Il Mattino - ha infatti trovato un accordo con Golden Boys, la società di Geolier, a cui andrà la parte artistica.
Torna dunque il sereno sulla squadra Campione d'Italia, dopo la confusione creatasi per l'iniziale decisione del Napoli di cambiare l'organizzazione rinunciando allo storico speaker per dare tutto in gestione alla Golden Boys di Geolier, che si era tirata indietro dopo la forte reazione social dei tifosi che volevano la permanenza di Bellini. La stessa Golden Boys aveva sondato la possibilità di un ritorno del DJ/producer ma, dopo il no del Napoli, aveva confermato lo scioglimento della partnership. Poi, domenica mattina, la risoluzione del caso.
Niente da fare dunque per Timo Suarez, presentatore televisivo e conduttore radiofonico, che era stato scelto dalla società partenopea per il nuovo corso e che non a caso ieri aveva fatto le prove in vista del suo debutto al Maradona. Ieri sera Bellini era stato alla presentazione della Nocerina, dove ha rilasciato queste parole che sapevano di addio al Napoli: "Sono molto contento di essere qui, non c'era serata migliore per essere con voi. Spero di venire a fare la 'voce' qui". Ma il suo destino è tornato a essere azzurro.
