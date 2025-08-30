Napoli, caso speaker risolto: torna Decibel Bellini

Niente da fare dunque per Timo Suarez, presentatore televisivo e conduttore radiofonico, che era stato scelto dalla società partenopea per il nuovo corso e che non a caso ieri aveva fatto le prove in vista del suo debutto al Maradona. Ieri sera Bellini era stato alla presentazione della Nocerina, dove ha rilasciato queste parole che sapevano di addio al Napoli: "Sono molto contento di essere qui, non c'era serata migliore per essere con voi. Spero di venire a fare la 'voce' qui". Ma il suo destino è tornato a essere azzurro.