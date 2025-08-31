Napoli, visite mediche per Hojlund poi la firma: attesa per l'annuncio di De Laurentiis

Il sorriso di Rasmus Hojlund ha aperto la giornata romana dell'attaccante danese, arrivato ieri in Italia e che in mattinata ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. All'uscita dalla clinica l'ex United ha fatto selfie e firmato autografi prima partire alla volta di Napoli. Ora si attende l'annuncio ufficiale, preceduto dal consueto messaggio di benvenuto del presidente De Laurentiis sui social. L'acquisto che consentirà ad Antonio Conte di sopperire all'infortunio di Romelu Lukaku era stato chiuso venerdì sera con il Manchester United sula base di un prestito oneroso da 6 milioni di euro più un obbligo di riscatto da 44 milioni in caso di qualificazione dei partenopei alla prossima Champions League. Per gli inglesi prevista anche una percentuale del 5% sulla futura rivendita. Nell'accordo è presente una clausola da 85 milioni di euro.