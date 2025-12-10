Genoa, nel cuore del centro storico il nuovo store con area ristorazione

Con l'apertura del nuovo store quello già presente al Porto Antico rimarrà aperto per il ticket office e per il Museo del Genoa ha detto il dg Ricciardella che assieme a Blazquez ha spiegato la scelta di una struttura del genere nel cuore della città vecchia. "Di fatto questa è la zona di accesso al centro storico arrivando dal mare e aver aperto proprio qui ci rende molto orgogliosi-ha sottolineato Ricciardella-. Questa è una zona di passaggio per il commercio e per i tanti turisti che arrivano anche dalle crociere, una zona strategica ". "Per noi è importante valorizzare il centro storico-ha aggiunto Blazquez-. Questo è un Palazzo dei Rolli, così come lo sono Villa Rostan (sede del club) e la Badia di Sant'Andrea (nuova casa del settore giovanile). Questo posto coniugherà il cibo di qualità e il Genoa, diventando una cosa unica per Genova e per l'Italia".