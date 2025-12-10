Logo SportMediaset

Calcio

Genoa, nel cuore del centro storico il nuovo store con area ristorazione

10 Dic 2025 - 20:41

Sarà aperto ufficialmente da domani, 11 dicembre, il nuovo Genoa Store presentato oggi alla stampa in Piazza Banchi nel cuore del centro storico di Genova a due passi da Palazzo San Giorgio e dall'area del Porto Antico. Inserito in uno degli storici palazzi dei Rolli il nuovo negozio unirà la zona vendita con i prodotti del club ad un'area dedicata al "food and beverage" in collaborazione con l'azienda genovese Velier.

Alla presentazione ha preso parte il presidente Dan Sucu, l'ad Anfdres Blazquez, il dg Flavio Ricciardella e il proprietario di Velier Luca Gargano.

Disposto su due piani vedrà l'apertura della zona ristorazione a marzo 2026 mentre la zona negozio con tutti gli ultimi prodotti del club sarà attiva subito.

"Abbiamo fatto un investimento badando al cuore e non ai costi economici-ha sottolineato Sucu-. Il nostro obiettivo era fare il negozio di club più bello in Italia, volevamo una cosa speciale e siamo soddisfatti".

Con l'apertura del nuovo store quello già presente al Porto Antico rimarrà aperto per il ticket office e per il Museo del Genoa ha detto il dg Ricciardella che assieme a Blazquez ha spiegato la scelta di una struttura del genere nel cuore della città vecchia. "Di fatto questa è la zona di accesso al centro storico arrivando dal mare e aver aperto proprio qui ci rende molto orgogliosi-ha sottolineato Ricciardella-. Questa è una zona di passaggio per il commercio e per i tanti turisti che arrivano anche dalle crociere, una zona strategica ". "Per noi è importante valorizzare il centro storico-ha aggiunto Blazquez-. Questo è un Palazzo dei Rolli, così come lo sono Villa Rostan (sede del club) e la Badia di Sant'Andrea (nuova casa del settore giovanile). Questo posto coniugherà il cibo di qualità e il Genoa, diventando una cosa unica per Genova e per l'Italia".

