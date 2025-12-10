Logo SportMediaset

Calcio

Arriva l'Almanacco Illustrato del Calcio 2026

10 Dic 2025 - 22:18
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L’appuntamento da non perdere per ogni vero fan del calcio è tornato: da oggi è disponibile in edicola, libreria, su Panini.it e su tutti gli store online la nuova edizione dell’Almanacco Illustrato del Calcio. Giunto alla sua 85ª edizione, lo storico volume edito da Panini si conferma il punto di riferimento definitivo per vivere al meglio le emozioni di uno degli sport più seguiti e amati di sempre. Quest’anno, nell’attesissimo anno dei Mondiali, l’Almanacco si presenta più ricco che mai: 896 pagine di pura passione calcistica, con 32 pagine in più rispetto all’edizione precedente, ma sempre allo stesso prezzo! Dalla FIFA Club World Cup 2025, che inaugura la sezione internazionale, fino all’evento planetario che terrà tutti con il fiato sospeso dall’11 giugno al 19 luglio 2026, troverai tutto ciò che serve per vivere il calcio a 360°. Rivivi le imprese leggendarie del campionato italiano, con i fuoriclasse che hanno fatto la storia (Maradona, Platini e tanti altri) e approfondisci la storia di tutte le squadre di Serie A e B, con le rose aggiornate e la cronistoria dettagliata dell'ultima stagione agonistica, corredata da immagini ad alta risoluzione.

Tra i protagonisti degli “speciali” di quest’anno figurano anche l'Europeo Femminile, con l’Italia brillante semifinalista, e il Mondiale per Club a 32 squadre, parte integrante dell'ampia sezione di calcio internazionale comprendente tutte le coppe europee (presenti e passate) e le principali competizioni degli altri continenti, nel segno della globalizzazione dello sport. In chiusura, spazio anche al Fantacalcio, con nuove classifiche e suggerimenti per dominare la stagione, e alla parte storica, quest’anno dedicata al 90° anniversario del trionfo della Nazionale azzurra alle Olimpiadi di Berlino. Un oro inedito, incastonato tra i due Mondiali vinti dall'Italia nel 1934 e nel 1938 con lo stesso commissario tecnico, Vittorio Pozzo, le cui memorie accompagnano idealmente questo viaggio nel passato, interpretato come un segno beneaugurante per il futuro. 

02:38
01:02
EVENTO MILAN FURLANI 10/12 DICH

Furlani: "Tra qualche anno ci sarà un altro stadio, noi qui abbiamo fatto la storia"

00:31
EVENTO MILAN VINCENZO VERGINE 10/12 DICH

Vergine: "Percorso difficile, fatto di sacrifici"

00:52
EVENTO MILAN ALLEGRI 10/12 DICH

Allegri: "Il calcio è passione e divertimento, importante avere dei sogni"

01:13
DICH GONZALES 10/12 DICH

Gonzalez: "Partita difficile, loro molto in forma. Si è visto contro il Real"

01:45
DICH ITALIANO PRE CELTA 10/2 DICH

Italiano: "Superare il primo turno è il nostro sogno, serve grande partita"

02:02
DICH HERMOSO 10/12 DICH

Hermoso: "Sono arrivato qui in un momento complicato, ma ringrazio il mister"

02:13
DICH GASPERINI PRE CELTIC 10/2 DICH

Gasperini: "Non siamo mai stati molto prolifici tutto l'anno, non è un problema singolo"

01:18
DICH VANOLI PRE FIORENTINA-DINAMO

Vanoli: "Devo trovare il click nella testa giocatori"

01:19
01:32
02:00
02:24
02:24
01:45
02:38
DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

