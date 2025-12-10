Arriva l'Almanacco Illustrato del Calcio 2026

L’appuntamento da non perdere per ogni vero fan del calcio è tornato: da oggi è disponibile in edicola, libreria, su Panini.it e su tutti gli store online la nuova edizione dell’Almanacco Illustrato del Calcio. Giunto alla sua 85ª edizione, lo storico volume edito da Panini si conferma il punto di riferimento definitivo per vivere al meglio le emozioni di uno degli sport più seguiti e amati di sempre. Quest’anno, nell’attesissimo anno dei Mondiali, l’Almanacco si presenta più ricco che mai: 896 pagine di pura passione calcistica, con 32 pagine in più rispetto all’edizione precedente, ma sempre allo stesso prezzo! Dalla FIFA Club World Cup 2025, che inaugura la sezione internazionale, fino all’evento planetario che terrà tutti con il fiato sospeso dall’11 giugno al 19 luglio 2026, troverai tutto ciò che serve per vivere il calcio a 360°. Rivivi le imprese leggendarie del campionato italiano, con i fuoriclasse che hanno fatto la storia (Maradona, Platini e tanti altri) e approfondisci la storia di tutte le squadre di Serie A e B, con le rose aggiornate e la cronistoria dettagliata dell'ultima stagione agonistica, corredata da immagini ad alta risoluzione.