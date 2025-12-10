Logo SportMediaset

Calcio

Juve: Tacconi, Brio e Bonini allo Stadium per la sfida con il Pafos

10 Dic 2025 - 20:48

Ci sono anche tre spettatori d'eccezione all'Allianz Stadium, dove alle 21 la Juventus ospiterà il Pafos nella sesta giornata di Champions League. Stefano Tacconi, Massimo Bonini e Sergio Brio sono stati annunciati dallo speaker e, inquadrati sui maxi-schermi dello stadio, hanno ricevuto grandi applausi da parte dei tifosi bianconeri. C'erano anche loro tre tra i protagonisti della notte dell'8 dicembre 1985, quando quarant'anni fa la Juve vinceva a Tokyo la sua prima Coppa Intercontinentale e diventava la prima squadra al mondo a vincere tutti i trofei nazionali e internazionali.

