Juve: Tacconi, Brio e Bonini allo Stadium per la sfida con il Pafos

Ci sono anche tre spettatori d'eccezione all'Allianz Stadium, dove alle 21 la Juventus ospiterà il Pafos nella sesta giornata di Champions League. Stefano Tacconi, Massimo Bonini e Sergio Brio sono stati annunciati dallo speaker e, inquadrati sui maxi-schermi dello stadio, hanno ricevuto grandi applausi da parte dei tifosi bianconeri. C'erano anche loro tre tra i protagonisti della notte dell'8 dicembre 1985, quando quarant'anni fa la Juve vinceva a Tokyo la sua prima Coppa Intercontinentale e diventava la prima squadra al mondo a vincere tutti i trofei nazionali e internazionali.