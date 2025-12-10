Stadio Firenze, Sabatini: "Per restyling non bastano 265 milioni"

"C'è un ritardo sul cantiere, la festa del centenario non può avere la sua curva, la ditta rimane la stessa, rinegoziamo il contratto da 90 a 102 milioni (togliendo Maratona ed aggiungendo copertura Fiesole) e non si registra la responsabilità di nessuno - spiega in una nota Sabatini -. E non è questa l'unica verità platonica che si vorrebbe rappresentare alla città. Anche in termini di cronoprogramma nessuno vuol sentir parlare di confronto fra il vecchio e il nuovo. Perché prima si faceva 'solo il sotto' mentre ora si fanno insieme 'sotto e sopra'. Ma il 'sotto', ossia gli spalti della Fiesole, sono in ritardo di quasi un anno". "In sintesi - conclude Sabatini - il Franchi resta nelle stesse mani, come credere che da ora andrà tutto bene?".