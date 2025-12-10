Stadio Firenze, Sabatini: "Per restyling non bastano 265 milioni"

© Getty Images
"A mio parere i 265 milioni complessivi dichiarati dal sindaco di Firenze Funaro" per la riqualificazione completa dello stadio Franchi "non bastano. Se ce ne vogliono 151 per il primo lotto, come possono bastare 265 per tutto l'intervento, se oltre a intervenire nei settori speculari (ferrovia, mezza Maratona e tribuna laterale), ci sono anche tutti i lavori che toccano gli arredi e la tribuna centrale?". È quanto dichiara il consigliere comunale della lista Schmidt a Palazzo Vecchio Massimo Sabatini che oggi, insieme ai componenti della commissione sport, ha fatto un sopralluogo allo stadio Franchi.
"C'è un ritardo sul cantiere, la festa del centenario non può avere la sua curva, la ditta rimane la stessa, rinegoziamo il contratto da 90 a 102 milioni (togliendo Maratona ed aggiungendo copertura Fiesole) e non si registra la responsabilità di nessuno - spiega in una nota Sabatini -. E non è questa l'unica verità platonica che si vorrebbe rappresentare alla città. Anche in termini di cronoprogramma nessuno vuol sentir parlare di confronto fra il vecchio e il nuovo. Perché prima si faceva 'solo il sotto' mentre ora si fanno insieme 'sotto e sopra'. Ma il 'sotto', ossia gli spalti della Fiesole, sono in ritardo di quasi un anno". "In sintesi - conclude Sabatini - il Franchi resta nelle stesse mani, come credere che da ora andrà tutto bene?".