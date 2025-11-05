Il Napoli va in bianco, azzurri spenti e imprecisi: così l'Europa sa di allergia per Conte

Ma a parlare, ancora una volta, sono i numeri che evidenziano un rapporto tutt'altro che roseo tra Conte e la Champions. Lo avevamo già sottolineato dopo il tonfo clamoroso col Psv, la conferma arriva dopo l'Eintracht perché il pari non fa altro che alimentare l'allergia. 46 partite, con 16 vittorie, 15 pareggi e altrettante sconfitte (di cui 2 vittorie, un pari e una sconfitta alla guida del Napoli), con una media di 1.38 punti è davvero poco. E il limite, ancora una volta sono i gol, quelli che non si fanno. Perché il pareggio a reti bianche in casa in Europa, risultato che mancava dal 2016, non solo porta al peggior inizio in Champions dal 2017, ma evidenzia il fatto che agli azzurri manca ancora un bomber di razza. Hojlund, al momento, è fermo alle due reti contro lo Sporting ed è troppo poco, soprattutto considerando che con i tedeschi (peggior difesa fin qui della League Phase e secondo peggior reparto arretrato in Bundesliga da ottava della classe) il muro non era insuperabile.