Calcio
supercoppa italiana

Napoli-Bologna: lunedì 22 dicembre alle 20.00 su Italia 1

Una sfida per laurearsi come migliore squadra italiana dell'anno appena trascorso: appuntamento a lunedì 22 dicembre alle 20.00 per la Finalissima di Supercoppa Italiana, su Italia 1 e Mediaset Infinity.

21 Dic 2025 - 12:06
00:26 

07:05
Ravaglia para, l'Inter sbaglia e Immobile la decide: l'incredibile serie di rigori a Riad

00:26
Napoli-Bologna: lunedì 22 dicembre alle 20.00 su Italia 1

00:35
L'urlo di Orsolini: "Bernardeschi si è rotto la spalla"

Bernardeschi ko, frattura alla clavicola: sarà operato, il rientro a febbraio

09:31
Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

01:12
Ranocchia: "L'Inter non chiude le partite? Manca di astuzia!"

11:02
Italiano: "Siamo da grandi eventi"

04:35
Chivu: "Rigori? Le scelte sono state tutte mie… alleno uomini veri"

00:33
Viviano e il rigore di Bisseck: "Acerbi avrebbe preso fallo…"

00:59
Viviano: "Nessuno come il Bologna in Italia"

03:04
Mkhitaryan: "Dobbiamo fare quel click"

01:48
Le Pagelle di Bologna-Inter

06:33
Fabbian: "La vera partita è la finale"

48:57
Postpartita | Semifinale Bologna-Inter

05:35
Chivu: "Rigori sempre una lotteria, so che possiamo crescere"

02:28
Bisseck tocca di mano: giusto il rigore per il Bologna?

07:05
Ravaglia para, l'Inter sbaglia e Immobile la decide: l'incredibile serie di rigori a Riad

