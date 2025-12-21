Napoli-Bologna: lunedì 22 dicembre alle 20.00 su Italia 1
Una sfida per laurearsi come migliore squadra italiana dell'anno appena trascorso: appuntamento a lunedì 22 dicembre alle 20.00 per la Finalissima di Supercoppa Italiana, su Italia 1 e Mediaset Infinity.
