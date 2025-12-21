Mondiali 2026, Neymar: "Se il Brasile arriva in finale prometto un gol"

Neymar Jr non si nasconde e, con la consueta personalità che divide critica e tifosi, lancia la sfida più grande: riportare la Coppa del Mondo in Brasile. Il numero 10 della Seleção ha rilasciato dichiarazioni di fuoco, caricandosi sulle spalle il peso delle aspettative di un'intera nazione che attende il sesto titolo iridato. "Faremo il possibile e anche l'impossibile per portare la Coppa del Mondo in Brasile", ha esordito l'attaccante, fissando una data precisa per il giudizio universale: "A luglio potrete chiedermene conto".