Mondiali 2026, Neymar: "Se il Brasile arriva in finale prometto un gol"

Neymar Jr non si nasconde e, con la consueta personalità che divide critica e tifosi, lancia la sfida più grande: riportare la Coppa del Mondo in Brasile. Il numero 10 della Seleção ha rilasciato dichiarazioni di fuoco, caricandosi sulle spalle il peso delle aspettative di un'intera nazione che attende il sesto titolo iridato. "Faremo il possibile e anche l'impossibile per portare la Coppa del Mondo in Brasile", ha esordito l'attaccante, fissando una data precisa per il giudizio universale: "A luglio potrete chiedermene conto".
Nel suo discorso c'è spazio anche per un riferimento diretto alla guida tecnica, con un'invocazione che sa di investitura e richiesta di supporto tattico e morale: "Ehi Ancelotti, aiutaci!". Un messaggio chiaro che sottolinea quanto il gruppo conti sull'esperienza del mister per arrivare in fondo. Ma O Ney non si è limitato alle intenzioni, spingendosi fino a una promessa personale estremamente rischiosa quanto affascinante. Immaginando l'ultimo atto del torneo, il fuoriclasse ha voluto mettere la sua firma preventiva sulla partita più importante: "Se arriviamo in finale... prometto che segnerò un gol". Una scommessa con se stesso e con la storia, per trasformare il sogno verdeoro in realtà.