Calcio

Mondiali 2026, Neymar: "Se il Brasile arriva in finale prometto un gol"

21 Dic 2025 - 11:22

Neymar Jr non si nasconde e, con la consueta personalità che divide critica e tifosi, lancia la sfida più grande: riportare la Coppa del Mondo in Brasile. Il numero 10 della Seleção ha rilasciato dichiarazioni di fuoco, caricandosi sulle spalle il peso delle aspettative di un'intera nazione che attende il sesto titolo iridato. "Faremo il possibile e anche l'impossibile per portare la Coppa del Mondo in Brasile", ha esordito l'attaccante, fissando una data precisa per il giudizio universale: "A luglio potrete chiedermene conto".

Nel suo discorso c'è spazio anche per un riferimento diretto alla guida tecnica, con un'invocazione che sa di investitura e richiesta di supporto tattico e morale: "Ehi Ancelotti, aiutaci!". Un messaggio chiaro che sottolinea quanto il gruppo conti sull'esperienza del mister per arrivare in fondo. Ma O Ney non si è limitato alle intenzioni, spingendosi fino a una promessa personale estremamente rischiosa quanto affascinante. Immaginando l'ultimo atto del torneo, il fuoriclasse ha voluto mettere la sua firma preventiva sulla partita più importante: "Se arriviamo in finale... prometto che segnerò un gol". Una scommessa con se stesso e con la storia, per trasformare il sogno verdeoro in realtà.

MCH WOLFSBURG-FRIBURGO 3-4 MCH

In gol anche Grifo nello spettacolare 4-3 del Friburgo in casa del Werder Brema

MCH TROFEO DE CAMPEONES MCH

L'Estudiantes vince il Trofeo de Campeones in Argentina

MCH LIPSIA-BAYER 1-3 MCH

Anche Schick in gol nel 3-1 del Bayer Leverkusen in casa del Lipsia

DICH SPALLETTI POST JUVENTUS 21/12 DICH

Spalletti: "Un atteggiamento che ci permette di lottare contro chiunque"

DICH BALDANZI POTS JUVENTUS 21/12 DICH

Baldanzi: "Contento per il gol ma ci è mancato qualcosa"

DICH LOCATELLI POST ROMA 21/12 DICH

Locatelli: "Non dobbiamo porci troppi obiettivi, ora è importante dare il via a una striscia di vittorie"

MCH VISITA CONTE SKORUPSKI OSPEDALE MCH

Napoli e Bologna all'ospedale pediatrico di Riad

DICH PALLADINO PRE GENOA DICH

Palladino: "Da famiglia ci siamo stretti attorno a Pasalic"

L'urlo di Orsolini: "Bernardeschi si è rotto la spalla"

Bernardeschi ko, frattura alla clavicola: sarà operato, il rientro a febbraio

Lazio, punte spuntate

Lazio, punte spuntate

Gasperini sfida la Juve

Gasperini sfida la Juve

DICH GROSSO PRE TORINO DICH

Grosso: "Siamo pronti per il Toro, anche senza Thorstvedt saremo super competitivi"

Gasp allo stadium

Gasp allo stadium

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

Locatelli: "Non dobbiamo porci troppi obiettivi, ora è importante dare il via a una striscia di vittorie"

Milan, la formazione anti-Napoli: Modric out

Spalletti: "Un atteggiamento che ci permette di lottare contro chiunque"

Calcio ora per ora
12:22
Supercoppa italiana, Colombo arbitro della finale Napoli-Bologna
12:00
Cagliari-Pisa, le formazioni ufficiali
11:22
Mondiali 2026, Neymar: "Se il Brasile arriva in finale prometto un gol"
10:18
Napoli, Beukema non partecipa all'allenamento: trauma al piede
23:53
Roma, Baldanzi: "Ci manca qualcosa negli scontri diretti"