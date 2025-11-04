Champions League, Napoli-Eintracht 0-0: azzurri poco lucidi, tedeschi strappano il pari

Il Napoli ha schierato oggi la sua seconda formazione titolare con l'età media più bassa in questa stagione tra tutte le competizioni: 28 anni e 208 giorni, più solo che nel match di campionato contro il Lecce del 28 ottobre (28 anni e 194 giorni). In generale, solo Pafos (29 anni e 318 giorni) e Inter (29 anni e 140 giorni) hanno fatto registrare un’età media dei propri titolari più elevata rispetto a quella degli azzurri (29 anni e 80 giorni) fino ad ora nella UCL 2025/26.