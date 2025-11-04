Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
Napoli-Eintracht 0-0

Champions League, Napoli-Eintracht 0-0: azzurri poco lucidi, tedeschi strappano il pari

Pari a reti bianche giusto al Maradona in un match equilibrato, un punto che non serve a granché per la classifica degli azzurri

di Luca Bucceri
04 Nov 2025 - 21:02
1 di 12
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Nella quarta giornata della League Phase di Champions League il Napoli non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte. In un match equilibrato, nel primo tempo, dopo il brivido per il contropiede di Bahoya non sfruttato su recupero su Politano, gli azzurri crescono di minuto in minuto rendendosi più volte pericolosi. Hojlund ed Elmas i più ispirati, col danese vicino alla rete in due occasioni al 6' e al 21', murato dall'ex Bologna Theate e dall'estremo difensore Zetterer, mentre il macedone è la spina nel fianco della difesa tedesca. Anche Anguissa ci prova e tra recuperi e sortite offensive si è rimboccato le maniche per dare una scossa ai suoi.

Nella ripresa gli azzurri partono forte, ma non riescono a sfondare e anzi rischiano in due occasioni sulle conclusioni di Gotze e Kristensen. Al 68' McTominay si fa murare da Koch su cross prelibato di Elmas, qualche minuto dopo è invece Milinkovic-Savic a chiudere la porta a Knauff salvando il Napoli. Conte prova a smuovere qualcosa mandando in campo Neres e Lang, ma la fotografia del match è l'errore di McTominay all'83', con lo scozzese che si divora l'1-0 con un rigore in movimento calciato in orbita. Nel finale Zetterer salva due volte su Elmas e Hojlund per un pari che non serve a granché per la classifica degli azzurri che restano a pari punti con i tedeschi in zona playoff.

IL TABELLINO

NAPOLI-EINTRACHT 0-0
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka (28' st Lang), McTominay; Politano (20' st Neres), Hojlund, Elmas
A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang
Allenatore: Conte
Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi (45'+3' st Dahoud), Larsson (34' st Skhri), Brown (45'+3' st Amenda); Gotze, Bahoya (20' st Knauff); Burkardt
A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Wahi, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi
Allenatore: Toppmoller
Arbitro: Pinheiro (Portogallo)
Marcatori: -
Ammoniti: Rrahmani, Gutierrez (N)
Espulsi: -

LE STATISTICHE OPTA

Solo nel 2017/18 (tre – 1V, 3N) il Napoli ha conquistato meno punti nelle prime quattro partite stagionali della fase a gironi/fase campionato in UEFA Champions League rispetto a quelli ottenuti in questa edizione della competizione (quattro – 1V, 1N, 2P).

Il Napoli ha pareggiato 0-0 un match giocato in casa nelle coppe europee per la prima volta dal 23 novembre 2016 (contro la Dinamo Kiev i quel caso, sempre in UEFA Champions League).

Il Napoli ha pareggiato 0-0 due match di fila tra tutte le competizioni (contro Como e Eintracht Francoforte) in una singola stagione per la prima volta da ottobre 2019 (contro il Genk e il Torino in quel caso).

Il Napoli non ha segnato per due match di fila in tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra maggio e agosto 2024 (serie di tre in quel caso).

Il Napoli ha vinto solo una delle prime quattro partite stagionali in una singola edizione di UEFA Champions League (1V, 1N, 2P) per la prima volta dal 2018/19 (1V, 3N in quel caso).

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 19 partite casalinghe in UEFA Champions League (11V, 7N): 3-2 contro il Real Madrid nell'ottobre 2023.

Il Napoli non ha perso nessuna delle cinque partite casalinghe contro avversarie tedesche in UEFA Champions League, grazie a due successi e tre pareggi.

Il Napoli ha effettuato 18 tiri senza trovare la via del gol in questa partita; era dal 2 ottobre 2019 contro il Genk che gli azzurri non effettuavano così tante conclusioni senza segnare in un singolo match di UEFA Champions League.

Il Napoli ha schierato oggi la sua seconda formazione titolare con l'età media più bassa in questa stagione tra tutte le competizioni: 28 anni e 208 giorni, più solo che nel match di campionato contro il Lecce del 28 ottobre (28 anni e 194 giorni). In generale, solo Pafos (29 anni e 318 giorni) e Inter (29 anni e 140 giorni) hanno fatto registrare un’età media dei propri titolari più elevata rispetto a quella degli azzurri (29 anni e 80 giorni) fino ad ora nella UCL 2025/26.

champions league
napoli
eintracht

Ultimi video

01:23
Fiorentina, addio Pioli

Fiorentina, Pioli è arrivato al capolinea

00:24
DICH PASALIC VIGILIA 4/11 DICH

Atalanta, Pasalic: "Bello tornare qui, abbiamo bei ricordi dall'Europa League"

01:38
DICH JURIC VIGILIA 1 4/11 DICH

Atalanta, Juric: "Riscatto? No, Udine è stata solo una brutta partita"

01:35
DICH DE ZERBI VIGILIA 4/11 DICH

De Zerbi: "Emozionante giocare contro un'italiana, l'Atalanta è diversa dalle altre perché tifo Brescia"

00:38
DICH CHIVU LAUTARO SORRISO lunga DICH

Chivu e il consiglio a capitan Lautaro: "Sorridi di più"

00:15
DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

01:37
DICH CARLOS AUGUSTO VIGILIA 4/11 DICH

Carlos Augusto: "Kairat sta facendo la storia, Chivu ci ha ridato fiducia"

01:34
MCH BECKHAM ELETTO CAVALIERE 4/11 MCH

David Beckham diventa 'sir', cerimonia con Re Carlo a Windsor

01:36
DICH CHIVU VIGILIA 3 4/11 DICH

Chivu: "Ho 4 attaccanti a disposizione, tutti possono essere titolari"

00:48
DICH CHIVU VIGILIA 2 4/11 DICH

Chivu: "Possiamo migliorare sempre e lavoriamo per questo"

01:09
DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

00:27
MCH AUTOGOL D'AUTORE GIAPPONESE 4/11 MCH

Per la serie autogol d'autore, una perla alla rovescia dalla Champions League asiatica

01:28
Boom boom Castro

Boom boom Castro

01:35
3 gol in 4 partite

3 gol in 4 partite

02:09
Di Gregorio e Spalletti

Spalletti e l'uomo "DiGre": siparietto da Champions

01:23
Fiorentina, addio Pioli

Fiorentina, Pioli è arrivato al capolinea

I più visti di Champions League

Conte: "Sento sempre critiche, ma siamo primi in classifica. E questo dà fastidio"

Napoli, occhio all'Eintracht: macchina da gol con giovani terribili e due ex Serie A

Spalletti ritrova Yildiz per la prima in Champions: ma contro lo Sporting è già vietato fallire

Juve, ostacolo Sporting allo Stadium: Spalletti a caccia dei tre punti con Yildiz

Fermato in Serie A dopo Napoli-Inter, premiato dalla Uefa: Mariani torna in Champions per PSG-Bayern

Gli infortuni, il peso di Eindhoven e una classifica che spaventa: l'Eintracht 'arbitro' della Champions del Napoli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:56
Serie B, quattro giocatori squalificati per un turno
20:35
Juventus, Locatelli: "Con Spalletti tutto a posto, vogliamo fare entrambi bene"
20:15
Manchester City, Haaland: "Io come Messi e CR7? Nessuno come loro due"
19:56
Champions League: le formazioni ufficiali di Juve-Sporting Lisbona
19:27
Marsiglia, Hojbjerg: "De Zerbi è al livello di Conte e Guardiola"