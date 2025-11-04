Logo SportMediaset

Champions League

Conte mastica amaro: "Loro hanno imparato bene il catenaccio. Se avessimo giocato noi così..."

Il tecnico ha analizzato così lo 0-0 del Maradona contro l'Eintracht 

di Redazione
04 Nov 2025 - 21:23
© Getty Images

© Getty Images

Il pareggio casalingo contro l'Eintracht Francoforte lascia decisamente l'amaro in bocca per il Napoli. La classifica della League Phase vede gli azzurri al diciannovesimo posto (in attesa delle altre partite della quarta giornata) con soli quattro punti: l'unica vittoria conquistata risale ormai al mese scorso contro lo Sporting Lisbona. Ora, il cammino per gli uomini di Antonio Conte si fa molto più difficile e la Champions rischia di prendere le sembianze di una vera e propria maledizione per il tecnico. 

"Possiamo dire di tutto e di più, se non segni non vinci. Dispiace, abbiamo giocato contro una squadra tedesca e hanno imparato bene come si fa il catenaccio italiano. Se avessimo fatto una partita del genere in Germania, avrebbero parlato di un calcio vecchio. Massimo rispetto: diciamo che noi siamo comunque dei buoni insegnanti", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Napoli. Sull'atteggiamento dei suoi calciatori, comunque, Conte può ritenersi soddisfatto: "Abbiamo avuto delle occasioni clamorose. Non posso rimproverare nulla a loro. Abbiamo l'ambizione di crescere, ma tutti dobbiamo capire che è difficile. Comunque, penso che stiamo affrontando nel migliore dei modi tutte le problematiche".  

Gli infortuni, specialmente quello di De Bruyne, di certo non aiutano: "Senza Kevin dobbiamo tirare la cinghia e inventarci delle soluzioni: oggi ad esempio Elmas ha fatto il play nel momento in cui abbiamo deciso di non rischiare più Lobotka. Si può essere ambiziosi quanto si vuole a parole, poi bisogna fare un percorso". 

"Penso che i ragazzi abbiano dato tutto, se queste partite le sblocchi poi è tutto diverso. Il Maradona si deve infiammare e ci deve fare infiammare, ce la stiamo mettendo tutta. Poi ci sarà chi deve giudicare e prendere anche delle decisioni", ha concluso Conte.  

