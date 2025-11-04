Conte mastica amaro: "Loro hanno imparato bene il catenaccio. Se avessimo giocato noi così..."

"Possiamo dire di tutto e di più, se non segni non vinci. Dispiace, abbiamo giocato contro una squadra tedesca e hanno imparato bene come si fa il catenaccio italiano. Se avessimo fatto una partita del genere in Germania, avrebbero parlato di un calcio vecchio. Massimo rispetto: diciamo che noi siamo comunque dei buoni insegnanti", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Napoli. Sull'atteggiamento dei suoi calciatori, comunque, Conte può ritenersi soddisfatto: "Abbiamo avuto delle occasioni clamorose. Non posso rimproverare nulla a loro. Abbiamo l'ambizione di crescere, ma tutti dobbiamo capire che è difficile. Comunque, penso che stiamo affrontando nel migliore dei modi tutte le problematiche".