Napoli, Ancelotti non fa drammi: "Non dobbiamo abbatterci"

Dopo il pareggio contro la Spal, Carlo Ancelotti non fa drammi. "Dopo la Champions non si hanno tutte le energie - ha spiegato il tecnico del Napoli -. Dobbiamo continuare questa intensità, poi i risultati ci daranno ragione. Oggi siamo stati un po' sfortunati". "La prestazione c'è stata - ha aggiunto -. Ora non dobbiamo abbatterci perché mercoledì c'è un'altra grande partita da giocare". Ancelotti: "Non sono due punti persi"

"La prestazione è stata fatta bene, non abbiamo mai perso lucidità e subito ripartenza, anche se ci siamo sbilanciati nella seconda parte", ha proseguito Ancelotti. "Sono partite queste in cui è difficile sfruttare la qualità con gli spazi stretti - ha continuato il tecnico azzurro analizzando la prova degli attaccanti -. Tutti hanno fatto il loro lavoro, anche Mertens si è mosso bene dietro Milik". "Elmas poteva fare qualcosa in più nella prima parte, ma è un ragazzo giovane che va supportato e aiutato a trovare la posizione migliore", ha aggiunto. "L'ultima parte di gara abbiamo giocato ad una porta, ho provato a sfruttare Callejon largo per i cross per Llorente e Milik - ha proseguito -. Le occasioni sono arrivate, anche con lucidità".

Poi su Milik e Llorente in campo insieme: "A sinistra avevamo due piedi destri, quindi si doveva rientrare. L'ultima opportunità l'ha avuta Llorente, sono arrivati anche cross bassi. La partita è stata interpretata bene anche con le due torri". "Quando gioca Callejon, gioca più aperto - ha spiegato, analizzando le soluzioni per la corsia destra -. Ora con Malcuit che spinge porta a stringere l'esterno alto. Con lui lì giocava Malcuit più sull'esterno". Poi sull'assenza di Ghoulam: "Non è pronto per giocare". Infine sulla difficoltà a segnare: "Quando si prende il palo non si possono allenare i giocatori a calciare più al centro. Dobbiamo continuare a mantenere questa qualità offensiva ed essere più precisi".