Roma, la rabbia dei tifosi: fischi e squadra respinta. Cristante: "Siamo tutti delusi"

20 Mar 2026 - 00:19
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Non solo l'amarezza per un'eliminazione maturata negli ultimi minuti dei tempi supplementari, anche il dolore di essere respinti dai propri tifosi. Questo quanto hanno vissuto i calciatori della Roma sulla propria pelle: prima il gol di Cambiaghi che ha spezzato l'equilibrio a 10 minuti dai calci di rigore, poi i fischi della Curva Sud, cuore pulsante del tifo giallorosso, che, al termine della partita, ha fatto capire bene alla squadra di rientrare direttamente negli spogliatoi e di non presentarsi sotto la curva a salutare.
L'ennesima delusione stagionale per i tifosi giallorossi che dopo un avvio sprint si sono un po' arenati, anche a causa delle assenze e della rosa corta. I ko con Juventus e Como hanno complicato la corsa al quarto posto: la Roma è sesta in classifica ma le sensazioni delle ultime settimane non incoraggiano positività per lo sprint finale. 
Sui fischi finali dei tifosi si è espresso un leader dello spogliatoio come Bryan Cristante: "La reazione del pubblico? Siamo tutti delusi di essere usciti, loro l'hanno fatta sentire così - ha ammesso - Volevamo passare, è dura perché l'avevamo ripresa e la stavamo interpretando nel modo giusto. Invece andiamo a casa noi".

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