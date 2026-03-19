La federcalcio iraniana: "Boicottiamo gli Usa ma non i Mondiali"

Il presidente della Federcalcio iraniana, Mehdi Taj, ha dichiarato che il suo Paese sta "boicottando gli Stati Uniti", ma "non i Mondiali". La partecipazione della nazionale iraniana ai Mondiali del 2026 rimane incerta a seguito della guerra dichiarata dagli Stati Uniti e da Israele. "Ci stiamo preparando per i Mondiali. Stiamo boicottando gli Stati Uniti, non i Mondiali", ha dichiarato Taj in un video trasmesso dall'agenzia di stampa iraniana Fars.