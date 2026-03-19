La federcalcio iraniana: "Boicottiamo gli Usa ma non i Mondiali"
Il presidente della Federcalcio iraniana, Mehdi Taj, ha dichiarato che il suo Paese sta "boicottando gli Stati Uniti", ma "non i Mondiali". La partecipazione della nazionale iraniana ai Mondiali del 2026 rimane incerta a seguito della guerra dichiarata dagli Stati Uniti e da Israele. "Ci stiamo preparando per i Mondiali. Stiamo boicottando gli Stati Uniti, non i Mondiali", ha dichiarato Taj in un video trasmesso dall'agenzia di stampa iraniana Fars.
Ha aggiunto che la nazionale iraniana farà un ritiro in Turchia dalla prossima settimana, all'inizio di una finestra per le partite internazionali, con in programma due amichevoli, senza specificare gli avversari. Dall'inizio della guerra lanciata congiuntamente da Stati Uniti e Israele contro l'Iran il 28 febbraio, i leader iraniani hanno rilasciato numerose dichiarazioni, a volte contraddittorie, riguardo alla partecipazione della nazionale ai Mondiali (dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Messico e in Canada). L'Iran dovrebbe disputare le sue tre partite della fase a gironi sul suolo americano.
L'Iran affronterà Nuova Zelanda e Belgio a Los Angeles nel primo turno dei Mondiali, seguite dall'Egitto a Seattle. Il suo campo di allenamento durante il torneo dovrebbe essere a Tucson, in Arizona.