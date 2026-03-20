Bologna, Castro: "Ci sono riuscite tante cose, il ko in finale di Supercoppa ci ha fatto male"

20 Mar 2026 - 00:04

"Abbiamo fatto una grande partita, non era facile perché la Roma è forte e aveva l'appoggio dei tifosi. Ci sono riusciti i movimenti provati, loro giocavano 1 vs 1 e ne abbiamo approfittato. Questa squadra non ha un solo leader, ci sentiamo tutti importanti. Come mai quest'anno tanti sali e scendi? Il ko in finale della Supercoppa ci ha fatto un po' male, ma siamo rimasti sempre insieme". Così Santiago Castro, bomber del Bologna, dopo il 4-3 alla Roma in Europa League.

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