Il Pallone d'Oro di Modric a Casa Milan: "Questo gesto è per i tifosi"

Da oggi, il Museo Mondo Milan accoglie un nuovo speciale cimelio: il Pallone d'Oro di Luka Modric. Il campione croato ha personalmente collocato il suo trofeo in una teca dedicata, impreziosita da frasi e immagini che raccontano la sua inimitabile carriera. Sin dal primo giorno in cui ho indossato questa maglia, ho avvertito una sensazione indescrivibile: per me, essere un giocatore di questo Club significa realizzare un sogno” - le parole di Luka Modric ai canali ufficiali del Milan -. Condividere il mio Pallone d’Oro con tutti i tifosi, che da mesi non mancano di dimostrarmi il loro sostegno in ogni partita, è un modo per restituire loro parte di questo affetto. Forza Milan!”.