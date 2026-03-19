CALCIO

Il Pallone d'Oro di Modric a Casa Milan: "Questo gesto è per i tifosi"

Nuovo speciale cimelio nella sede rossonera in zona Portello a Milano

19 Mar 2026 - 19:20
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Da oggi, il Museo Mondo Milan accoglie un nuovo speciale cimelio: il Pallone d'Oro di Luka Modric. Il campione croato ha personalmente collocato il suo trofeo in una teca dedicata, impreziosita da frasi e immagini che raccontano la sua inimitabile carriera. Sin dal primo giorno in cui ho indossato questa maglia, ho avvertito una sensazione indescrivibile: per me, essere un giocatore di questo Club significa realizzare un sogno” - le parole di Luka Modric ai canali ufficiali del Milan -. Condividere il mio Pallone d’Oro con tutti i tifosi, che da mesi non mancano di dimostrarmi il loro sostegno in ogni partita, è un modo per restituire loro parte di questo affetto. Forza Milan!”. 

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