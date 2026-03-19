La Fifa sanziona Israele: multa e warning

In seguito alla richiesta della federcalcio palestinese, il Comitato Disciplinare della Fifa ha deciso di sanzionare Israele per aver violato l'articolo 13 (comportamento offensivo e violazione dei principi del fair play) e l'articolo 15 (discriminazione e insulti razzisti) del Codice Disciplinare Fifa. Pertanto l'Ifa, la federcalcio israeliana, è stata multata di 150mila franchi, ha ricevuto un 'warning' in merito alla sua condotta e sarà obbligata a esporre, nelle prossime tre partite casalinghe in ambito Fifa, uno striscione di grandi dimensioni e ben visibile con la scritta 'Il calcio unisce il mondo-No alla discriminazione' accanto al logo della federcalcio israeliana.