Roma, Pellegrini: "Settimana dura, ora serve ritrovare forze"

"L'ultima settimana è stata dura. Dobbiamo ritrovare la forza adesso, anche se oggi è difficile. Oggi comunque ci sono tanti buoni spunti, come la reazione della squadra e l'abnegazione messa in campo". Lo ha detto Lorenzo Pellegrini a Sky Sport dopo l'eliminazione in Europa League contro il Bologna. "L'orgoglio te lo riempie portare una maglia così, non le vittorie o le sconfitte - ha aggiunto -. Oggi c'è tanta delusione, abbiamo provato a fare di tutti. Ci sono stati episodi in cui non siamo stati perfetti. Purtroppo è andata così".