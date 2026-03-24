Lukaku Lascia la nazionale e rientra a Napoli: Big Rom arma in più per la volata scudetto
Il finale di stagione si preannuncia incandescente. Il suo mentore ci crede, Big Rom lascia la nazionale e torna a sudare a Castel Volturno per il sogno rimonta
Un solo obiettivo in testa: ritrovare la forma migliore per un finale per un finale di stagione che si annuncia rovente e per giocarsi al meglio le proprie carte quest'estate nel Mondiale americano. Soprattutto questa la lettura della scelta di Romelu Lukaku di lasciare il ritiro del Belgio per tornare a Napoli. L'attaccante ha bisogno infatti di migliorare la sua condizione fisica e quindi non parteciperà con la sua nazionale alle amichevoli in programma contro Stati Uniti e Messico. Il Napoli spiega in una nota che il centravanti "non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica".
Lo conferma anche la Federazione belga allenata dal ct Rudi Garcia: "Romelu - scrive la Federcalcio - ha scelto di concentrarsi sull'allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La Federcalcio belga rispetta la sua decisione e gli augura buona fortuna". Lukaku dopo il grave infortunio subito nel ritiro precampionato è tornato in campo il 25 gennaio giocando 11', ma da allora ha sempre giocato nei finali dei match, rimanendo in campo per un totale di 64' in 11 partite.
Lukaku asso nella manica
Big Rom dunque, come aveva già fatto anche in passato, ha deciso di lasciare il ritiro della nazionale belga per tornare a sudare a Castel Volturno. Una decisione da non sottovalutare in ottica volata finale scudetto. Del resto era già stato il suo mentore, Antonio Conte, a suonare la carica dopo la vittoria con il Cagliari: "Ora possiamo guardare in avanti", aveva detto il salentino. Parole seguite da queste decisione di rinunciare alla nazionale: Lukaku potrebbe essere l'asso della manica di Conte in queste ultime otto giornate.