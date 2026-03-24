L'UOMO IN PIù

Lukaku Lascia la nazionale e rientra a Napoli: Big Rom arma in più per la volata scudetto

Il finale di stagione si preannuncia incandescente. Il suo mentore ci crede, Big Rom lascia la nazionale e torna a sudare a Castel Volturno per il sogno rimonta

24 Mar 2026 - 19:37
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Un solo obiettivo in testa: ritrovare la forma migliore per un finale per un finale di stagione che si annuncia rovente e per giocarsi al meglio le proprie carte quest'estate nel Mondiale americano. Soprattutto questa la lettura della scelta di Romelu Lukaku di lasciare il ritiro del Belgio per tornare a Napoli. L'attaccante ha bisogno infatti di migliorare la sua condizione fisica e quindi non parteciperà con la sua nazionale alle amichevoli in programma contro Stati Uniti e Messico. Il Napoli spiega in una nota che il centravanti "non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica".

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Lo conferma anche la Federazione belga allenata dal ct Rudi Garcia: "Romelu - scrive la Federcalcio - ha scelto di concentrarsi sull'allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La Federcalcio belga rispetta la sua decisione e gli augura buona fortuna". Lukaku dopo il grave infortunio subito nel ritiro precampionato è tornato in campo il 25 gennaio giocando 11', ma da allora ha sempre giocato nei finali dei match, rimanendo in campo per un totale di 64' in 11 partite. 

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Lukaku asso nella manica

  Big Rom dunque, come aveva già fatto anche in passato, ha deciso di lasciare il ritiro della nazionale belga per tornare a sudare a Castel Volturno. Una decisione da non sottovalutare in ottica volata finale scudetto. Del resto era già stato il suo mentore, Antonio Conte, a suonare la carica dopo la vittoria con il Cagliari: "Ora possiamo guardare in avanti", aveva detto il salentino. Parole seguite da queste decisione di rinunciare alla nazionale: Lukaku potrebbe essere l'asso della manica di Conte in queste ultime otto giornate. 

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