Lukaku Lascia la nazionale e rientra a Napoli: Big Rom arma in più per la volata scudetto

Un solo obiettivo in testa: ritrovare la forma migliore per un finale per un finale di stagione che si annuncia rovente e per giocarsi al meglio le proprie carte quest'estate nel Mondiale americano. Soprattutto questa la lettura della scelta di Romelu Lukaku di lasciare il ritiro del Belgio per tornare a Napoli. L'attaccante ha bisogno infatti di migliorare la sua condizione fisica e quindi non parteciperà con la sua nazionale alle amichevoli in programma contro Stati Uniti e Messico. Il Napoli spiega in una nota che il centravanti "non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica".