NAPOLI

Conte si prende qualche giorno di riposo, la squadra affidata a Stellini

Un periodo di relax con la famiglia per il tecnico già previsto dal tecnico e approvato dalla società: 13 giocatori in giro per il mondo con le loro nazionali

23 Mar 2026 - 13:39
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E' previsto per domani il ritorno in campo del Napoli privo di 13 giocatori in giro con le nazionali e senza il tecnico Antonio Conte, che usufruirà di qualche giorno di riposo. Quel che resta della rosa è stata affidata al suo vice Cristian Stellini. Un periodo di relax con la famiglia per Conte già previsto dal tecnico e approvato dalla società, come accaduto qualche mese fa. A Castel Volturno, dopo i tre giorni concessi per la vittoria a Cagliari, mancano i nazionali Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano impegnati per il match di qualificazione ai Mondiali contro l'Irlanda del Nord del 26 marzo e l'eventuale finale del 31 marzo.

In campo per i playoff dei Mondiali anche Elmas contro la Danimarca di Hojlund e Lobotka contro il Kosovo. Amichevoli invece per De Bruyne e Lukaku con il Belgio contro gli Usa e il Messico, mentre Gilmour e McTominay affronteranno il Giappone e la Costa d'Avorio. In campo anche Milinkovic-Savic impegnato nelle amichevoli contro Spagna e Arabia Saudita, mentre Olivera affronta l'Inghilterra e l'Algeria col suo Uruguay. Poi si dovrà pensare alla decisiva sfida con il Milan.

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