Conte si prende qualche giorno di riposo, la squadra affidata a Stellini

In campo per i playoff dei Mondiali anche Elmas contro la Danimarca di Hojlund e Lobotka contro il Kosovo. Amichevoli invece per De Bruyne e Lukaku con il Belgio contro gli Usa e il Messico, mentre Gilmour e McTominay affronteranno il Giappone e la Costa d'Avorio. In campo anche Milinkovic-Savic impegnato nelle amichevoli contro Spagna e Arabia Saudita, mentre Olivera affronta l'Inghilterra e l'Algeria col suo Uruguay. Poi si dovrà pensare alla decisiva sfida con il Milan.