E se arrivassero a pari punti Inter, Milan e Napoli? La soluzione è clamorosa

Fino a quando l’aritmetica non decreterà il contrario, la volata per i primi sei posti in Serie A può riservare delle soluzioni sorprendenti e dei finali inediti. L’Inter ha 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli, con 8 partite ancora da giocare, 24 punti come massimo bottino totalizzabile. È possibile che una tra Milan e Napoli raggiunga o superi la capolista, ma è anche plausibile che le tre arrivino clamorosamente a pari punti al primo posto. Cosa succederebbe in questo caso? Si calcola la classifica avulsa e si esclude la terza classificata delle tre, mentre la prima e la seconda giocano lo spareggio. E qui arriva la prima sorpresa, se guardiamo la classifica degli scontri diretti: