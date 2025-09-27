La capolista all'esame San Siro. La conferenza di Conte LIVE

LA CONFERENZA DI CONTE

Le condizioni di Buongiorno e Rrahmani?

"Non è stata una settimana fortunata. Entrambi non sono presenti, abbiamo avuto qualche altro problema. Dovremo essere bravi a trovare la soluzione".

E' la prima vera partita importante del campionato?

"Quando giochi contro squadre come Milan, Inter e Juventus sono sempre partite importanti. E ogni anno partecipano per ambire al massimo. Abbiamo sempre rispetto di tutti, sarà una partita difficile ma anche una bella vetrina a San Siro per i ragazzi. Andremo per giocarcela".