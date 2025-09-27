La capolista all'esame San Siro. La conferenza di Conte LIVE

L'allenatore degli azzurri ha parlato alla vigilia del big-match di San Siro
Antonio Conte si trova di fronte il primo vero scontro importante del campionato. A San Siro contro il Milan di Allegri, reduce da tre vittorie consecutive, più due in Coppa Italia. I rossoneri, insomma, hanno avuto solo un passo falso in casa con la Cremonese, così come il Napoli ha perso una sola volta ma in Champions in casa del City. Due inizi di stagione ad altissimo livello per le squadre che si affrontano nel posticipo della domenica, con la possibilità per la squadra di Max, in caso di successo, di agganciare gli azzurri in classifica.
LA CONFERENZA DI CONTE
Le condizioni di Buongiorno e Rrahmani?
"Non è stata una settimana fortunata. Entrambi non sono presenti, abbiamo avuto qualche altro problema. Dovremo essere bravi a trovare la soluzione".
E' la prima vera partita importante del campionato?
"Quando giochi contro squadre come Milan, Inter e Juventus sono sempre partite importanti. E ogni anno partecipano per ambire al massimo. Abbiamo sempre rispetto di tutti, sarà una partita difficile ma anche una bella vetrina a San Siro per i ragazzi. Andremo per giocarcela".
