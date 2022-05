Monza, Stroppa: "Resto. Scudetto? Se Berlusconi prende i giocatori giusti..."

LA FESTA DEL MONZA

Il tecnico festeggia la storica promozione: "Io ho fatto solo il lavoro sul campo". Galliani: "Mercato? Ci faremo un regalo"

La festa per la promozione del Monza è appena cominciata, sarà un'estate a tinte biancorosse quella che si vivrà in Brianza. La formazione di Giovanni Stroppa ha sfilato per le vie della città sul pullman scoperto, ma prima il tecnico artefice dello storico salto in Serie A ha parlato della stagione: "Ho lavorato in grande tranquillità, Berlusconi è sempre stato al suo posto e i meriti sono suoi e di Galliani. Io ho fatto solo il lavoro sul campo". Il massimo campionato sarà diverso: "Rimango? Così mi hanno detto...".

Già dai minuti successi alla storica promozione l'asticella per la proprietà del Monza è stata alzata. Ci ha pensato Berlusconi, scherzosamente, a fissare l'obiettivo in Scudetto e qualificazione alla Champions League, ma da quel momento - e complici anche le dichiarazioni del direttore sportivo e di Galliani - i nomi accostati al Monza sono stati importanti.

"Scudetto? Se Berlusconi compra i giocatori giusti ci proviamo - ha commentato Stroppa a Radiouno -. Ora però godiamoci la vittoria". E la festa, fino alla premiazione ufficiale della Lega Serie B in cui è presente anche l'a.d. di Fininvest Danilo Pellegrino.

Infine Stroppa ha voluto una volta di più elogiare il lavoro di Berlusconi e Galliani: "E' merito loro. Berlusconi mi piaceva anche prima di essere il mio presidente, lo è sempre stato e lo sarà. Se fosse un giocatore sarebbe un numero 10, un Gianni Rivera".

GALLIANI: "CORONATO UN SOGNO. MERCATO? CI FAREMO UN REGALO PROMOZIONE"

Tra gli artefici del Monza in Serie A c'è l'amministratore delegato Adriano Galliani: "Sono l'uomo più felice al mondo perché sono nato e cresciuto a Monza e avevo questo sogno di portare la squadra in Serie A. E' solo gioia, non c'è spazio per altre emozioni. Per farlo dovevamo fare il migliore anno della nostra vita visto che è la prima volta che accade in 110 anni di storia".

Sul mercato Galliani non si è esposto: "Non so che mercato faremo per la Serie A, chiedetelo al presidente Berlusconi. Io sono scaramantico, figuratevi se uno come me senza avere la certezza della Serie A si è messo ad imbastire trattative. Sicuramente ci faremo qualche regalo"