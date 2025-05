Serie A, Monza-Atalanta 0-4: doppietta di De Ketelaere, brianzoli retrocessi

LE STATISTICHE

- Da quando è disponibile il dato sugli assist (dal 2003/04), nessun giocatore dell’Atalanta ha preso parte a più reti di Mateo Retegui in una singola stagione in Serie A (31 – 24G+7A – come Luis Muriel).

- L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in 15 occasioni nella Serie A in corso e nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo una volta ha registrato più clean sheet in un singolo torneo: nel 2016/17 (16), 15 anche nel 2023/24.

- Nessuna formazione ha raccolto più punti in trasferta rispetto all’Atalanta nei Big-5 campionati europei in corso: 39 – 12V, 3N, 3P – come il Barcellona (segue il Liverpool a 38).

- Con la rete al Monza, Ademola Lookman (14) ha stabilito oggi il proprio record di marcature stagionali nei Big-5 campionati europei, superati i 13 gol del 2022/23 sempre con l’Atalanta.

- L’Atalanta ha raccolto 68 punti dopo 35 gare nella Serie A in corso: nella sua storia nel massimo torneo solo nel 2019/20 (74) e nel 2020/21 (72) la Dea ha fatto meglio dopo lo stesso numero di match.

- Dopo tre stagioni consecutive in Serie A (dal 2022/23) il Monza è aritmeticamente retrocesso in Serie B.

- Marco Carnesecchi (13) è diventato il portiere dell’Atalanta con più clean sheet stagionali nell’era dei tre punti per vittoria (dal 1994/95), superati i 12 di Andrea Consigli nel 2011/12.

- Da gennaio 2024, solo Dusan Vlahovic e Mateo Retegui (entrambi cinque) hanno realizzato più marcature multiple di Charles De Ketelaere in Serie A: quattro, come Marcus Thuram.

- Il Monza ha perso sei gare di fila per la prima volta in Serie A.

- Prima di oggi (vs Monza), l’ultima rete segnata fuori casa da Charles De Ketelaere in campionato risaliva al 18 maggio 2024 (vs Lecce in quel caso).

- Solo l’Inter (36) ha segnato più gol nel 1° tempo rispetto all’Atalanta nella Serie A in corso (35).

- Marco Brescianini (quattro) ha eguagliato la propria miglior stagione realizzativa in Serie A: quattro anche nel 2023/24 con il Frosinone.

- Il Monza non ha segnato per quattro gare di fila (vs Venezia, Napoli, Juventus e Atalanta) per la prima volta nella sua storia in Serie A.

- Il Monza è la formazione contro cui Charles De Ketelaere ha preso parte a più reti in Serie A: quattro, frutto di tre gol e un assist.

- Sono appena 15 i punti conquistati dal Monza dopo 35 gare in questo campionato: solo il Pescara nel 2016/17 (14) ha fatto peggio dopo lo stesso numero di match in Serie A, 15 anche la Salernitana nel 2023/24.

- Il Monza ha calciato sette volte nello specchio della porta (vs Atalanta) e solo una volta in Serie A i brianzoli hanno tentato più conclusioni in porta: otto, nel maggio 2023 vs Torino.

- Berat Djimsiti (218) è diventato oggi contro il Monza il 7° giocatore più presente con la maglia dell’Atalanta in Serie A, superato Fabrizio Ferron (217).

- Charles De Ketelaere ha tagliato oggi il traguardo delle 100 presenze in Serie A: 32 delle quali con il Milan e 68 con la maglia dell’Atalanta.