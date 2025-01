Serie A, Genoa-Monza 2-0: decidono De Winter e Vasquez

LE STATISTICHE

- Grazie alla vittoria odierna contro il Monza, il Genoa ha superato quota 2000 punti in tutta la sua storia in Serie A: 2002 punti totali per il Grifone nella competizione.

- Il Genoa ha conquistato almeno due successi interni consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio e aprile 2024 (tre in quel caso).

- Il Genoa ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A (1N, 1P), lo stesso numero di successi ottenuto dal Grifone nelle precedenti 17 gare della competizione (7N, 7P).

- Il Monza ha perso quattro partite esterne consecutive in Serie A per la prima volta nella sua storia.

- Escludendo i play-off, il Genoa ha battuto il Monza per due gare consecutive tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra novembre 2000 e aprile 2001 (entrambe le volte in Serie B in quel caso).

- Dall'inizio della scorsa stagione (2023/24), Stefano Turati è solo uno dei due portieri che ha parato tre rigori in Serie A, al pari di Alex Meret. Due di questi sono arrivati nel campionato in corso e nessuno ha fatto meglio (a quota due anche David De Gea e Vanja Milinkovic-Savic).

- Il Monza è la squadra che, dall'inizio della scorsa stagione (2023/24), vanta il maggior numero di rigori parati in Serie A: quattro, due da Michele Di Gregorio e due da Stefano Turati.

- Dopo aver realizzato gli ultimi due, Andrea Pinamonti torna a sbagliare un rigore in Serie A per la prima volta dal 17 febbraio 2024 (contro l'Atalanta in quel caso, con la maglia del Sassuolo).

- Quello segnato da Koni De Winter è il quarto gol realizzato da punizione indiretta dal Genoa in questa Serie A: il Grifone è l'unica squadra ad averne totalizzati più di tre nel campionato in corso.

- Aarón Martín ha fornito il suo secondo assist in questo campionato, stabilendo il suo record di passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A (uno nel 2023/24).

- Il Genoa ha collezionato sei ‘clean sheets’ nelle ultime nove partite di campionato: nel periodo (dallo scorso dicembre), più di qualsiasi altra squadra (a cinque l’Inter).

- Il Genoa ha ottenuto due ‘clean sheets’ consecutivi contro il Monza in Serie A per la prima volta nella sua storia.

- Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata per due gare interne consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2023 (contro Salernitana e Hellas Verona in quel caso).

- Dopo aver segnato per nove gare consecutive, il Monza non ha realizzato alcun gol in un match di Serie A per la prima volta dal 10 novembre scorso (0-1 contro la Lazio all’U-Power Stadium in quel caso).

- Il Monza ha subito almeno due gol per quattro trasferte consecutive in Serie A per la prima volta nella sua storia.

- Morten Thorsby ha raggiunto le 50 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Genoa.

- Georgios Kyriakopoulos ha tagliato il traguardo delle 50 presenze in tutte le competizioni con il Monza.