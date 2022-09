Monza, Silvio Berlusconi: "Palladino nuovo Sacchi? Coi nostri consigli farà bene"

© ipp

Silvio Berlusconi fiducioso sul futuro del Monza, che ha appena dato una svolta tecnica con il cambio in panchina: "Abbiamo fiducia in Palladino, sono sicuro che riusciremo presto a rimetterci in carreggiata e a ben figurare anche in Serie A. Lui come Sacchi (viste le parole di Galliani, ndr)? Non conosco abbastanza Palladino per fare paragoni, a me è piaciuto molto, lavora da diverso tempo per le squadre giovanili del Monza, con la nostra vicinanza assidua e con i nostri consigli tecnici, come abbiamo fatto per 30 anni al Milan, io credo che farà bene".