Serie A, Venezia-Monza 1-0: Fila si sblocca e tiene i veneti nella corsa salvezza

LA PARTITA



Il Penzo ospita lo scontro salvezza tra il Venezia e il Monza, ultime due della classifica di Serie A. I veneti hanno bisogno di recuperare punti su Empoli e Lecce per provare a non scivolare in Serie B, mentre ancora più disperata è la situazione dei lombardi, per i quali lo spettro retrocessione si fa sempre più concreto. La squadra di Nesta prova allora a partire forte e al 5’ si procura una prima chance improvvisa con Pedro Pereira, sul cui colpo di testa è decisiva la parata di Radu. Il Venezia si anima invece al 25’, quando i guantoni di Turati alzano sulla traversa la conclusione di Nicolussi Caviglia. Keita Baldé è invece costretto a lasciare il campo un minuto più tardi per infortunio (l’ex Inter esce in lacrime), mentre Turati si oppone anche a un nuovo tentativo di Marcandalli. Nel finale del primo tempo a spaventare Radu è quindi Dany Mota, con la prima frazione che si chiude però sullo 0-0.



Si passa quindi alla ripresa e il Monza perde pure Izzo (sempre per infortunio), mentre Di Francesco trova la chiave per sbloccare il risultato con qualche cambio. Il tecnico del Venezia inserisce infatti Fila al 60’ e proprio l’attaccante ceco trafigge Turati al 72’: l’ex Slavia Praga si fa trovare tutto solo nel cuore dell’area di rigore avversaria e appoggia in rete l’assist di Ellertson, bravo ad anticipare Birindelli e a servire un pallone che il compagno non può sprecare. I padroni di casa si portano così sull’1-0, mentre sugli spalti applaude Pohjanpalo, il grande ex passato al Palermo con il mercato di gennaio e il cui posto è stato preso proprio da Fila. Trovato il vantaggio, i veneti sfiorano poi il raddoppio con la punizione di Nicolussi Caviglia, sulla quale Turati compie un altro intervento decisivo al 77’. È l’ultima vera grande occasione della partita, con il Venezia che chiude poi in dieci per l’espulsione di Fila al 96’. La squadra di Di Francesco vince comunque 1-0 e sale a quota 24 punti, restando completamente in corsa per la salvezza. Fermo in ultima posizione rimane invece il Monza: i soli 15 punti conquistati fin qui avvicinano sempre di più i brianzoli alla retrocessione in Serie B.



LE PAGELLE



Fila 7 – Entra al 60’ e dopo una dozzina di minuti decide il match con quello che è il suo primo gol in Serie A. Una rete pesantissima e che fa perdonare anche il cartellino rosso finale.



Ellertson 7 – Se Fila è bravo a farsi trovare tutto solo in area, lui è bravissimo nell’andare a prendersi il pallone che vale l’1-0, servendo poi al compagno l’assist per il più semplice dei gol.



Turati 7 – Le prova tutte per tenere inviolata la porta del Monza, ma si deve arrendere sulla stoccata di Fila. La parata sulla punizione di Nicolussi Caviglia resta da applausi.



Birindelli 5 – Si lascia anticipare da Ellertson nell’azione che vale la vittoria per il Venezia. Un errore che decide il match.



IL TABELLINO



VENEZIA-MONZA 1-0



Venezia (3-5-2): Radu 6,5; Marcandalli 6,5 (16’ st Haps 6), Idzes 6, Candé 6,5; Zerbin 6, Perez 5,5 (25’ st Doumbia 6), Nicolussi Caviglia 6,5, Busio 6 (40’ st Conde sv), Ellertson 7; Oristanio 6 (16’ st Yeboah 6,5), Gytkjaer 5 (15’ st Fila 7). A disp.: Joronen, Grandi, Zampano, Bjarkason, Duncan, Sverko, Ladisa, Carboni Franco, Maric. All.: Eusebio Di Francesco

Monza (3-5-2): Turati 7; Pedro Pereira 5,5, Izzo 6,5 (5’ st Caldirola 5,5), Andrea Carboni 6 (31’ st Palacios 6); Birindelli 5, Urbanski 6,5 (32’ st Forson 6), Bianco 5,5, Akpa Akpro 6 (32’ st Gagliardini 6), Ciurria 5,5; Dany Mota 5,5 , Keita Baldé 6 (26’ Caprari 5,5). A disp.: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Castrovilli, Sensi, Ganvoula, Petagna. All.: Nesta

Arbitro: Maresca

Marcatori: 27’ st Fila (V)

Ammoniti: Zerbin (V), Urbanski (M), Yeboah (V), Ellertson (V), Caldirola (M), Pereira (M)

Espulsi: Fila (V)