Monza, Galliani: "Palladino scelta coraggiosa come Sacchi"

MONZA

L'ad brianzolo presenta il nuovo tecnico

© Getty Images "Palladino come Sacchi", il paragone è di quelli importanti e arriva da Adriano Galliani. L'investitura dell'ad del Monza arriva nel giorno della presentazione del nuovo allenatore: "Venendo qua mi ha chiamato Sacchi: 'Ho letto di scelta coraggiosa, ma lo avete fatto anche con me', mi ha detto. Abbiamo portato al Milan un allenatore che non era stato un grande giocatore e che non aveva mai allenato in serie A. Questa la paragonerei molto alla scelta di Sacchi".

Curioso retroscena su come Palladino è diventato il nuovo tecnico del Monza: "A questa rispondo io. Io propongo e il presidente dispone. Quando c'è una persona giusta la porta a cena ad Arcore. Lunedì sera il signor Palladino è venuto con me a cena, ha parlato col Presidente ed eccolo qua. Alla fine della cena è diventato l'allenatore del Monza".

Una scelta coraggiosa, come detto: "Abbiamo pensato a lungo col presidente Berlusconi su cosa fare, abbiamo pensato anche ad altri allenatori, abbiamo ragionato con altri, ma abbiamo scelto per tante motivazioni Raffaele. Siamo convinti che possa fare bene, ha dentro di sè le stimmate del grande allenatore".

Sulla scelta di esonerare Stroppa: "C'è stata una diversità di rendimento nel secondo tempo in queste prime sei giornate. Comunque non abbiamo fatto niente di nuovo del calcio, lo dico con l'affetto che mi lega a Giovanni Stroppa. Lo ringrazio per la promozione, ma abbiamo ritenuto di cambiare la guida tecnica. Volevo dare un abbraccio a Stroppa, poco più di tre mesi fa ci ha portato in Serie A. È un risultato che ci rende orgogliosi: pensare di giocare domenica contro la Juventus è un qualcosa di strepitoso. Stroppa mi ha fatto una domanda legittima: perché mi esonerate? Il calcio è questo, quando non arrivano i risultati il gioco prevede che si può esonerare un tecnico. Inutile fare discorsi etici, il Monza è ultimo in classifica e ha deciso di cambiare la guida tecnica. Abbiamo scelto Raffaele Palladino, non è un traghettore. È l'allenatore del futuro, il perché è molto semplice, ha cominciato molto bene il suo percorso".