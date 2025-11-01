Milan, Allegri: "Leao sta bene, sono curioso di vederlo insieme a Nkunku"

Dopo i pareggi contro Pisa e Atalanta, il Milan ospita la Roma capolista con l'obiettivo di tornare a vincere e a correre in vetta. "Dobbiamo recuperare bene le energie perché più o meno stanno giocando sempre gli stessi - ha spiegato Massimiliano Allegri in conferenza stampa -. La Roma sta facendo molto bene, Gasperini ha dato subito un'impronta caratteriale e tattica". "Leao? E' a posto, si è allenato e sta bene - ha proseguito -. Tomori e Gimenez sono da valutare, Estupinian ha recuperato, Jashari difficilmente sarà in panchina. Pulisic credo di riaverlo prima di Parma, Rabiot molto difficile". Poi un indizio di formazione: "Nkunku con Leao? Sono curioso anche io di vederli giocare insieme".