Milan, Allegri: "Leao sta bene, sono curioso di vederlo insieme a Nkunku"

"Tomori e Gimenez sono da valutare, Estupinian ha recuperato, Jashari difficilmente sarà in panchina. Pulisic credo di riaverlo prima di Parma, Rabiot molto difficile"di Stefano Ronchi
Dopo i pareggi contro Pisa e Atalanta, il Milan ospita la Roma capolista con l'obiettivo di tornare a vincere e a correre in vetta. "Dobbiamo recuperare bene le energie perché più o meno stanno giocando sempre gli stessi - ha spiegato Massimiliano Allegri in conferenza stampa -. La Roma sta facendo molto bene, Gasperini ha dato subito un'impronta caratteriale e tattica". "Leao? E' a posto, si è allenato e sta bene - ha proseguito -. Tomori e Gimenez sono da valutare, Estupinian ha recuperato, Jashari difficilmente sarà in panchina. Pulisic credo di riaverlo prima di Parma, Rabiot molto difficile". Poi un indizio di formazione: "Nkunku con Leao? Sono curioso anche io di vederli giocare insieme".
LA CONFERENZA DI ALLEGRI
Il peso delle assenze
"Abbiamo perso un po' di giocatori post nazionale, ma sono cose che succedono. Dobbiamo recuperare bene le energie perché più o meno giocano sempre gli stessi. Abbiamo una partita bella da giocare contro la Roma che sta facendo bene. Gasperini ha dato subito un'impronta caratteriale e tecnica alla Roma. Hanno giocatori molto validi. Nell'anno solare hanno vinto più trasferte di tutti. È la squadra con più clean sheet in campionato, ha subito 4 gol. Noi invece ne abbiamo subiti nelle ultime: dobbiamo invertire la tendenza"
L'infermeria
"Leao sta bene e si è allenato ieri. Per Tomori escluse problematiche al ginocchio, ma ha un bel versamento alla coscia. Ha giocato anche da infortunato altre volte e vediamo se dà la sua disponibilità, ma è molto difficile. Pulisic penso di averlo prima di Parma. Rabiot molto difficile che ci sarà. Gimenez ha un problema alla caviglia: se sta bene viene con noi. Estupinan è recuperato, Jashari difficilmente sarà in panchina"
Nkunku titolare con la Roma?
"Nkunku sta bene fisicamente e potrà essere della partita perché ha grande tecnica. Sarà una gara da giocare di squadra, cercando di togliere gli errori sui dettagli. Dobbiamo fare ancora meglio in fase difensiva perché la Roma ha un'alta percentuale realizzativa rispetto alle occasioni che crea"
La Roma
"Ha giocatori molto bravi davanti. Ha subito solo quattro gol e dà sempre la sensazione di poter far gol. Non so se riuscirà a stare in cima perché c'è una grande ammucchiata e serve continuità. Noi dobbiamo recuperare i giocatori per affrontare il post sosta dopo Parma nelle migliori condizioni. La gestione tecnica della palla è determinante. Ne sbagli una, due, tre, quattro e gli avversari prendono forza. Domani bisogna essere bravi nel dare velocità ai passaggi, senza avere fretta"
Pericolo Dybala
"Non lo scopriamo ora Dybala. Ha qualità tecniche indiscutibili e una media realizzativa molto alta perché sa giocare a calcio e quando tira in porta difficilmente sbaglia. Ma non è l'unico da tenere d'occhio. Soulé sta crescendo, Cristante sa inserirsi. È una Roma che ha qualità, non a caso è in testa"
Nkunku e Leao insieme
"Secondo me Nkunku può fare la punta, così come Leao. Si può giocare anche senza centravanti. Dobbiamo essere bravi con gli inserimenti da dietro. Leao con Nkunku? Sono curioso anche io di vederli insieme. A volte nel calcio trovi combinazioni che non ti aspetti. Sanno giocare molto bene a calcio e potrebbero giocare insieme"
La gestione di Modric
"Modric? Sta bene. Nel primo tempo a Bergamo abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Dal 18′ al 22′ sembrava che il pallone fosse una bomba, noi davamo il pallone a loro e loro a noi. Nel secondo tempo Luka è cresciuto, è un punto di riferimento. Mi ha colpito l'umiltà con cui si è messo a disposizione della squadra. Sta facendo il mediano davanti alla difesa nel migliore dei modi. Capisce dove dare la palla prima di averla e dove andrà prima che arrivi"
Pulisic e Rabiot in nazionale
"Intanto vediamo se li recuperiamo. Pulisic credo ci sia per Parma, poi vedremo se andrà in nazionale. Noi collaboriamo con i ct e capiscono i momenti e le condizioni fisiche dei giocatori: anche a loro servono giocatori sani. Siamo in contatto con tutti e noi gli diremo in che condizioni fisiche sono i giocatori"
Panchina corta
"Con noi domani verranno Castiello, Sia e Sala dall'U23. Sono ragazzi che se ci fosse bisogno, come hanno già giocato a Dublino, ci potranno dare una mano. L'importante è fare una partita combattiva e ciò potrà indirizzare il risultato"
Vice Rabiot?
"Ogni giocatore ha le proprie caratteristiche, andare a chiedere ciò che fa Adrien ad altri è sbagliato. Con i giocatori a disposizione, cerchiamo di giocare in modo diverso. Fofana sta crescendo molto sia sul piano difensivo, sia in fase di inserimento e può fare ancora meglio"
Juve da scudetto con Spalletti?
"Gli faccio un grande in bocca al lupo. Per quanto riguarda la lotta scudetto Napoli e Inter sono davanti a tutti a livello di rose, ma poi c'è un gruppo con altre squadre che battagliano per le prime quattro posizioni come Roma, Milan, Juve, Atalanta, Bologna e Como. Nelle prime dieci posizioni ci sono diverse squadre vicine. Il nostro obiettivo è il posto Champions. Dobbiamo avere equilibrio, senza deprimerci o esaltarci a seconda dei risultati. Domani è un altro passo da affrontare per arrivare a marzo a lottare per i primi quattro posti. I primi sei mesi sono importanti per gettare le basi del finale di stagione. Vincere nel campionato italiano è molto difficile. Bisogna pensare poco e fare tanto. Se si vede la classifica oggi, c’è un’ammucchiata nelle prime 10 posizioni e ciò è un bene per il campionato. Alla fine comunque vincerà la migliore"
Sui pareggi
"Milan con pareggi, altre con sconfitte in classifica? È importante perché devi dare continuità ai risultati. Nelle ultime due partite a Bergamo il Milan aveva sempre perso negli ultimi minuti, martedì non è successo. In classifica non puoi sempre fare 3, 3, 3… ogni tanto devi fare 1. I punti si sommano e il nostro obiettivo è arrivare in zona Champions"
Leao
"Le parole di Florenzi su Leao? Entrare nella testa di Leao mi rimane molto difficile. Dopo un buon avvio, credo che sia stato frenato dall'infortunio. Ora sta ritrovando la condizione, è un giocatore di valore, ha convinzione e la squadra lo sta aiutando. Non è ancora al 100%, ma si è messo a disposizione con un certo atteggiamento propositivo"
Roma gara snodo?
"No, assolutamente no. Domani affrontiamo una squadra che nell'anno solare 2025 ha vinto più partite in trasferta. Gasperini ha dato molto in questi mesi. Noi non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo finale"
La crescita di Bartesaghi
"E' considerato uno dei titolari della rosa del Milan. Deve essere più intraprendente negli ultimi 30 metri perché ha un piede molto buono e può determinare"
Su Loftus-Cheek soluzione offensiva
"Va considerato o centrocampista o attaccante. Devo valutare oggi. Ne ho tre: Leao, Nkunku, Loftus e magari Saelemaekers"