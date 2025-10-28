Serie A, Atalanta-Milan 1-1: Ricci non basta ad Allegri, Lookman firma il pari

Al termine dei novanta minuti resta la striscia di imbattibilità, per entrambe. L'Atalanta è riuscita a mantenere lo zero nella casella stagionale delle sconfitte in campionato mentre il Milan, sempre in piena emergenza infortuni e alla terza partita consecutiva pressoché con gli stessi undici in campo, è uscito indenne da un campo difficile pur vedendo la vetta allontanarsi. L'1-1 di Bergamo ha dato poche risposte, solo qualche conferma che qualcosa di buono sia Juric che Allegri stanno tirando fuori dalle rispettive difficoltà, ma anche che il salto di qualità è ancora distante.