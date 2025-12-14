Milan, Allegri: "Dobbiamo prendere meno gol. Sembrano due punti buttati ma alla fine sarà un pari utile"

"Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo attaccato bene contro una difesa schierata. Sul primo gol potevamo essere un po' più svegli, sul secondo uguale. Pero diciamo che abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo rischiato di perderla dopo il nostro 3-1. Prendiamoci questo punto e prepariamoci alla Supercoppa. Portiamo a casa un pari che oggi sembrano due punti buttati e invece alla fine risulterà utile". Così il tecnico del Milan Max Allegri dopo il pareggio contro il Sassuolo a San Siro. "Il nostro percorso è quello di arrivare al 25 maggio tra le prime quattro - ha proseguito a Dazn - Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo iniziare a prendere meno gol perché ne abbiamo presi troppi. Ma ai ragazzi non ho assolutamente da rimproverare niente". "Il cambio di Pulisic? L'avrei fatto assolutamente. Aveva fatto 72 minuti buoni e in quel momento c'era bisogno di un centrocampista in più e bisognava difendere meglio". Sulla prestazione di Nkunku: "Ha fatto una buona partita così come a Torino. A Torino è stato determinante sui gol così come oggi nel secondo gol. Ha fatto una bella giocata alla fine, è stato molto bravo". E ancora sulla prestazione: "Non è che un pareggio cambia le dinamiche della squadra. Sappiamo che non possiamo vincere tutte le partite ma bisogna continuare a dare continuità ai risultati". Sulle condizioni di Gabbia: “Vediamo, speriamo che non sia nulla di grave".