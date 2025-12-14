Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MILAN

Milan, Allegri: "Dobbiamo prendere meno gol. Sembrano due punti buttati ma alla fine sarà un pari utile"

Il tecnico rossonero dopo il 2-2 con il Sassuolo: "Ora prepariamoci alla Supercoppa"

di Redazione
14 Dic 2025 - 15:21
1 di 14
© ipp
© ipp
© ipp

© ipp

© ipp

"Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo attaccato bene contro una difesa schierata. Sul primo gol potevamo essere un po' più svegli, sul secondo uguale. Pero diciamo che abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo rischiato di perderla dopo il nostro 3-1. Prendiamoci questo punto e prepariamoci alla Supercoppa. Portiamo a casa un pari che oggi sembrano due punti buttati e invece alla fine risulterà utile". Così il tecnico del Milan Max Allegri dopo il pareggio contro il Sassuolo a San Siro. "Il nostro percorso è quello di arrivare al 25 maggio tra le prime quattro - ha proseguito a Dazn - Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo iniziare a prendere meno gol perché ne abbiamo presi troppi. Ma ai ragazzi non ho assolutamente da rimproverare niente". "Il cambio di Pulisic? L'avrei fatto assolutamente. Aveva fatto 72 minuti buoni e in quel momento c'era bisogno di un centrocampista in più e bisognava difendere meglio". Sulla prestazione di Nkunku: "Ha fatto una buona partita così come a Torino. A Torino è stato determinante sui gol così come oggi nel secondo gol. Ha fatto una bella giocata alla fine, è stato molto bravo". E ancora sulla prestazione: "Non è che un pareggio cambia le dinamiche della squadra. Sappiamo che non possiamo vincere tutte le partite ma bisogna continuare a dare continuità ai risultati". Sulle condizioni di Gabbia: “Vediamo, speriamo che non sia nulla di grave".

Leggi anche

Il Milan non guarisce dall'allergia da neo-promosse: Laurienté frena la corsa di Allegri

milan
allegri

Ultimi video

01:28
MCH UNION BERLINO-LIPSIA 3-1 MCH

Il Lipsia crolla a Berlino e il Bayern può volare a +11

00:21
MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

00:24
MCH MUSLERA EROE ESTUDIANTES 14/12 MCH

Argentina, Muslera insuperabile su rigore

01:19
MCH ESTUDIANTES VINCE CAMPIONATO CLAUSURA MCH

Argentina, è Muslera l'eroe dell'Estudiantes campione del Clausura

00:57
dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

02:30
allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

01:25
Esame Cagliari per la Dea

Esame Cagliari per l'Atalanta

01:34
Dal Canada a Bologna

Bernardeschi dal Canada a Bologna

01:38
Ripartenza Ferguson

La Roma riparte da Ferguson

01:28
Il rischio Marassi

Chivu, c'è il rischio Marassi

01:31
Napoli e i dolci ricordi

Napoli e i dolci ricordi scudetto

01:26
Rabiot la cura del Milan

Rabiot è la cura del Milan

01:37
Una domenica da scudetto

Una domenica da scudetto a distanza

01:25
Domani Bologna-Juventus

Bologna-Juve nel segno di... Thiago

01:38
Un miliardo per la Juve

Un miliardo per la Juve: ecco l'offerta

01:28
MCH UNION BERLINO-LIPSIA 3-1 MCH

Il Lipsia crolla a Berlino e il Bayern può volare a +11

I più visti di Milan

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

LUKA MODRIC, MILAN

Modric: "Sorpreso dalla personalità di Allegri, Mondiale senza Italia sarebbe una tragedia"

Allegri sfida il Sassuolo con l'attacco in emergenza: alle 14 le parole in conferenza

Attacco in emergenza contro il Sassuolo: Leao e Gimenez out. Neppure Fofana recupera

EVENTO MILAN FURLANI 10/12 DICH

Furlani: "Tra qualche anno ci sarà un altro stadio, noi qui abbiamo fatto la storia"

Gimenez riassapora il campo dopo un mese e mezzo, ma è corsa contro il tempo per il Sassuolo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:29
Milan: Gabbia fuori per infortunio, allarme per la Supercoppa
13:54
Milan-Sassuolo, infortunio al ginocchio per Gabbia
13:00
Milan-Sassuolo: Franco Baresi è tornato a San Siro quattro mesi dopo l'annuncio della malattia
11:31
Il Milan piange la scomparsa di Bruno Baveni: vinse lo scudetto del '68
10:44
Juve: 23 convocati per il Bologna