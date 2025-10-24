Serie A, Milan-Pisa 2-2: stop inatteso e niente mini fuga per Allegri

© IPA
Finale folle a San Siro: Athekame salva Allegri al 93' dopo che Cuadrado e Nzola avevano ribaltato il vantaggio iniziale di Leaodi Daniele Pezzini
Il Milan pareggia 2-2 a San Siro contro il Pisa nel primo anticipo dell’ottava giornata di Serie A e incappa in uno stop inatteso sciupando l’occasione per una prima mini fuga su Inter e Napoli, impegnate sabato sera nello scontro diretto. I rossoneri partono fortissimo e la sbloccano dopo appena 7’ con un destro a giro di Leao da fuori area, che beffa Semper anche grazie al “velo” di Pavlovic. La squadra di Allegri resta a lungo padrona del gioco, ma non va mai davvero vicina al raddoppio e a inizio ripresa subisce il pari toscano: lo sigla il neo entrato Cuadrado, che si procura (fallo di mano di De Winter su sua conclusione) e trasforma il rigore dell’1-1.
La reazione dei padroni di casa è immediata, ma prima la traversa colpita da Leao, poi il miracolo di Semper sul siluro di Saelemaekers impediscono ai ragazzi di Allegri di tornare avanti nel punteggio. Nel finale arriva puntuale la beffa: Akinsanmiro pesca in profondità Nzola, lasciato colpevolmente in gioco da un distratto Athekame, l’angolano si ritrova a tu per tu con Maignan e non sbaglia. Quando tutto sembra perduto è però proprio Athekame, con una conclusione dalla distanza, a fare 2-2 e salvare Allegri dalla seconda sconfitta interna contro una neopromossa. Al 99' Saelemaekers ha anche la chance dell'incredibile 3-2, ma il suo destro sibila a fil di palo poco prima del triplice fischio.
IL TABELLINO
Milan-Pisa 2-2
Milan (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (31' st Athekame); Leao; Gimenez (31' st Nkunku).
Allenatore: Allegri
Pisa (3-4-1-2): Semper; Canestrelli, Albiol (1' st Calabresi), Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Bonfanti (1' st Cuadrado); Tramoni (26' st Vural); Nzola, Meister (26' st Moreo).
Allenatore: Gilardino
Arbitro: Zufferli
Marcatori: 7' Leao (M), 15' st rig. Cuadrado (P), 41' st Nzola (P), 45'+3 st Athekame (M)
Ammoniti: Aebischer (P), Athekame (M), Vural (P), Nzola (P)
Espulsi: