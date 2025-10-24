Serie A, Milan-Pisa 2-2: stop inatteso e niente mini fuga per Allegri

Il Milan pareggia 2-2 a San Siro contro il Pisa nel primo anticipo dell’ottava giornata di Serie A e incappa in uno stop inatteso sciupando l’occasione per una prima mini fuga su Inter e Napoli, impegnate sabato sera nello scontro diretto. I rossoneri partono fortissimo e la sbloccano dopo appena 7’ con un destro a giro di Leao da fuori area, che beffa Semper anche grazie al “velo” di Pavlovic. La squadra di Allegri resta a lungo padrona del gioco, ma non va mai davvero vicina al raddoppio e a inizio ripresa subisce il pari toscano: lo sigla il neo entrato Cuadrado, che si procura (fallo di mano di De Winter su sua conclusione) e trasforma il rigore dell’1-1.