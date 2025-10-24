Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
MILAN-PISA 2-2

Serie A, Milan-Pisa 2-2: stop inatteso e niente mini fuga per Allegri

Finale folle a San Siro: Athekame salva Allegri al 93' dopo che Cuadrado e Nzola avevano ribaltato il vantaggio iniziale di Leao

di Daniele Pezzini
24 Ott 2025 - 22:59
1 di 26
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Il Milan pareggia 2-2 a San Siro contro il Pisa nel primo anticipo dell’ottava giornata di Serie A e incappa in uno stop inatteso sciupando l’occasione per una prima mini fuga su Inter e Napoli, impegnate sabato sera nello scontro diretto. I rossoneri partono fortissimo e la sbloccano dopo appena 7’ con un destro a giro di Leao da fuori area, che beffa Semper anche grazie al “velo” di Pavlovic. La squadra di Allegri resta a lungo padrona del gioco, ma non va mai davvero vicina al raddoppio e a inizio ripresa subisce il pari toscano: lo sigla il neo entrato Cuadrado, che si procura (fallo di mano di De Winter su sua conclusione) e trasforma il rigore dell’1-1.

La reazione dei padroni di casa è immediata, ma prima la traversa colpita da Leao, poi il miracolo di Semper sul siluro di Saelemaekers impediscono ai ragazzi di Allegri di tornare avanti nel punteggio. Nel finale arriva puntuale la beffa: Akinsanmiro pesca in profondità Nzola, lasciato colpevolmente in gioco da un distratto Athekame, l’angolano si ritrova a tu per tu con Maignan e non sbaglia. Quando tutto sembra perduto è però proprio Athekame, con una conclusione dalla distanza, a fare 2-2 e salvare Allegri dalla seconda sconfitta interna contro una neopromossa. Al 99' Saelemaekers ha anche la chance dell'incredibile 3-2, ma il suo destro sibila a fil di palo poco prima del triplice fischio.

IL TABELLINO

Milan-Pisa 2-2

Milan (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (31' st Athekame); Leao; Gimenez (31' st Nkunku).

Allenatore: Allegri

Pisa (3-4-1-2): Semper; Canestrelli, Albiol (1' st Calabresi), Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Bonfanti (1' st Cuadrado); Tramoni (26' st Vural); Nzola, Meister (26' st Moreo).

Allenatore: Gilardino

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 7' Leao (M), 15' st rig. Cuadrado (P), 41' st Nzola (P), 45'+3 st Athekame (M)

Ammoniti: Aebischer (P), Athekame (M), Vural (P), Nzola (P)

Espulsi:

milan
pisa
milan-pisa
serie a

