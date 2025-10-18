Verso Milan-Fiorentina, Allegri: "Out Rabiot, Pulisic ed Estupinan. Nkunku in dubbio, Saelemaekers c'è"

Leao e gli infortunati

"Questa settimana Rafa ha fatto un'ottima settimana intensa di allenamento. Ora è pronto per tornare a essere uno dei protagonisti. Abbiamo bisogno di lui e di tutti gli altri. Leao ha qualità importanti ed è in buona condizione. Rabiot e Pulisic sono fuori e difficilmente rientreranno prima della sosta. Estupinian non ci sarà con la Fiorentina e Nkunku è da valutare per un problema al piede. Gli altri sono tutti a disposizione, anche Saelemaekers. Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per affrontare la gara contro la Viola e non ci sono problemi. Gli infortuni fan parte della stagione. C'è un momento in cui arrivano tutti insieme e bisogna essere bravi a capire la situazione. E' uno stimolo in più per chi è a disposizione"