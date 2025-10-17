Fiorentina, Pioli con il rebus attacco: "Kean sarà valutato domani"

Tanti i punti toccati, tra questi anche le condizioni di Moise Kean: "Oggi è tornato a lavorare parzialmente con la squadra. L'allenamento di domani sarà decisivo per vedere se è recuperato. Mentalmente sta bene", ha dichiarato Pioli. L'attaccante si era infortunato nel corso della partita tra Italia ed Estonia e la Fiorentina spera di riaverlo al più presto con la speranza di risollevare un inizio di stagione complicatissimo. La Viola si trova al 17esimo posto in campionato e vincere contro il Milan significherebbe portare grande entusiasmo a tutto l'ambiente. A tal proposito, il tecnico ha precisato: "Parliamo della classifica e abbiamo la determinazione per cambiarla. Non credo che basterà solo una partita, il percorso sarà lungo. Certo che vogliamo fare bene a San Siro, ma io devo pensare gara dopo gara".