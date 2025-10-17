Logo SportMediaset

Verso Milan-Fiorentina

Fiorentina, Pioli con il rebus attacco: "Kean sarà valutato domani"

Il tecnico ha presentato in conferenza stampa la sfida da ex contro il Milan di domenica a San Siro

17 Ott 2025 - 16:23

513 giorni dopo Stefano Pioli farà ritorno nel "suo" San Siro, questa volta da avversario sulla panchina della Fiorentina. In vista della sfida al Milan in programma domenica alle 20:45, il tecnico dei viola è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la partita. 

Tanti i punti toccati, tra questi anche le condizioni di Moise Kean: "Oggi è tornato a lavorare parzialmente con la squadra. L'allenamento di domani sarà decisivo per vedere se è recuperato. Mentalmente sta bene", ha dichiarato Pioli. L'attaccante si era infortunato nel corso della partita tra Italia ed Estonia e la Fiorentina spera di riaverlo al più presto con la speranza di risollevare un inizio di stagione complicatissimo. La Viola si trova al 17esimo posto in campionato e vincere contro il Milan significherebbe portare grande entusiasmo a tutto l'ambiente. A tal proposito, il tecnico ha precisato: "Parliamo della classifica e abbiamo la determinazione per cambiarla. Non credo che basterà solo una partita, il percorso sarà lungo. Certo che vogliamo fare bene a San Siro, ma io devo pensare gara dopo gara". 

Con Kean in dubbio, Pioli farà sicuramente affidamento su un Gudmundsson rigenerato dalla pausa nazionali: "A lui hanno fatto bene le partite con l'Islanda, credo che abbia ritrovato ritmo. Ho parlato con Albert, è tornato con una condizione fisica e mentale superiore. Mi aspetto di più da lui, ha la qualità per farlo". 

Pioli con il Diavolo ha vinto lo scudetto del 2022 e tornare a Milano sarà speciale, anche se preferisce concentrarsi su altro: "Avrei voluto un altro momento e preferisco non pensare alle emozioni che ho vissuto in quello stadio alla guida del Milan. Non penso a me, ma a quello che dobbiamo fare per fare una bella partita", ha concluso il tecnico. 

