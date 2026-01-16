Tra risultatismo e resilienza, il Milan divide l'Italia e continua a spaventare l'Inter

E allora risultatisti contro giochisti, sono due lati della stessa medaglia. Ci sono allenatori che hanno principi più votati alla manovra anche di fronte ad avversari scorbutici o problemi di rosa mentre altri cercano un'altra via, sicuramente meno estetica ma più pragmatica: si fa quel che si può con quel che si ha. Il Milan rispetto allo scorso anno, confrontando il girone di andata, ha 16 punti in più che non possono essere attribuiti solo al mercato visto che dei dieci acquisti estivi solo Modric e Rabiot hanno inciso sin qui, con Nkunku e Ricci segnalati in ripresa, Jashari non valutabile mentre i vari Athekame, Estupinan e De Winter non hanno dato la mano che Allegri sperava. Il lavoro dell'allenatore è tangibile, la resilienza della squadra pure e si vede che pure la buona sorte ha apprezzato questa combinazione: se porterà "solo" alla Champions League o allo scudetto lo diranno i prossimi mesi. Quando il dibattito riprenderà ancora più forza perché alla fine nel calcio moderno è tornato centrale il concetto di bel gioco ma poi i tifosi vogliono alzare i trofei e la tradizione calcistica italiana non resiste alla tentazione di premiare in caso di vittoria e stroncare in caso di sconfitta...