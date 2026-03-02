Il Milan e l'arte del risultato: 10 vittorie di misura per una stagione da record nella "zona Cesarini"

Vujadin Boskov, uno che la sapeva lunga, era solito dire (tra le tante massime che ci ha lasciato in eredità): "Partita finisce quando arbitro fischia". Ecco: se c'è una squadra che quest'anno ha preso questo concetto e lo ha trasformato in un dogma, quella è il Milan. La stagione rossonera fin qui è un manifesto di resilienza e una prova di forza mentale conditi da un pizzico di fortuna che hanno spesso spostato gli equilibri della classifica proprio a un passo dai titoli di coda.