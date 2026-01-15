Serie A: Rabiot-show, il Milan batte il Como e resta in scia all'Inter

© Getty Images
© Getty Images
I rossoneri rimontano lo svantaggio iniziale e vincono 3-1: primo ko interno per Fabregas e 19° risultato utile di fila per Allegri
© Getty Images
© Getty Images
L'ultimo recupero della 16a giornata della Serie A ristabilisce le distanze tra l'Inter (46) e il Milan (43), che si riporta a tre lunghezze dalla capolista e allunga sul Napoli (40), fermato ieri dal Parma. A Como i rossoneri rischiano grosso nel primo tempo, subendo subito gol da Kempf (10') e aggrappandosi alle parate di Maignan, che salva la squadra con tre interventi prodigiosi ed evita un passivo più ampio. Il portiere firma, di fatto, i tre punti perché nel recupero Nkunku pareggia su rigore e nella ripresa il Milan dilaga. La doppietta di Adrien Rabiot (55' e 87') sancisce il definitivo 3-1 sul Como, che non aveva mai perso in casa. Fabregas resta sesto con 34 punti, raccogliendo molto meno del seminato. 19° risultato utile consecutivo invece per Allegri, che eguaglia la striscia positiva dell'era-Ancelotti e resta in scia alla capolista.
LE PAGELLE DEL MILAN
Maignan 7.5 - Firma in modo indelebile i tre punti che mantengono il Milan a -3 dall'Inter e lo vedono allungare sul Napoli. La squadra resta a galla, sull'1-0, con tre parate strepitose. Si ripete anche in avvio di ripresa, negando il vantaggio a Nico Paz.
Tomori 5.5 - Il primo tempo è di assoluta sofferenza e viene preso in mezzo tra Nico Paz e Baturina, risultando sempre in ritardo. Meglio nella ripresa.
Gabbia 6 - Il Como attacca tanto centralmente e crea superiorità, con Nico Paz e Douvikas a fare grandi cose per un tempo. L'azzurro soffre terribilmente, ma resta a galla.
De Winter 6 - Balla come l'intera difesa nel primo tempo, cresce nella ripresa con un paio di interventi decisivi. Non appena si alza la pressione, con Kühn e Jesus Rodriguez, alza l'intensità.
Saelemaekers 6 - Il lancio che avvia l'azione del 2-1 risolleva una prestazione che si stava avviando verso l'insufficienza. Primo tempo complesso, nel quale soffre tantissimo le sovrapposizioni del Como sulla sua corsia. (dal 41' st Athekame sv - Presidia la corsia nel finale e assiste al tris rossonero).
Fofana 5.5 - Kempf lo sovrasta nettamente nell'azione del gol subito, dimostrando che è stato un errore metterlo in marcatura sul tedesco. Prova a riprendersi da quell'errore, ma fatica terribilmente in costruzione. (dal 25' st Ricci 6 - Entra col compito di aiutare Modric a gestire i ritmi della gara e lo fa alla perfezione).
Modric 6 - La condizione non è delle migliori, si nota come stia risentendo dei tanti impegni ravvicinati. Commette qualche errore in uscita e fatica a gestire il centrocampo, meglio nella ripresa contro un Como più offensivo. Nel complesso, è sufficiente. (dal 41' st Jashari sv - Qualche minuto a gara ormai conclusa).
Rabiot 7.5 - Nel complesso primo tempo del Milan era stato assolutamente il migliore in campo, guadagnandosi il rigore. Nella ripresa decolla ed è assolutamente decisivo, con la doppietta che vale tre punti pesantissimi.
Bartesaghi 6 - Una certezza dal punto di vista difensivo, deve gestire Vojvoda e lo fa alla perfezione. Scarso l'impatto offensivo, ma è un'arma tattica preziosissima: grazie al suo lavoro, il Milan si posiziona a tratti col 4-4-2 e Saelemaekers-Rabiot esterni alti.
Nkunku 6.5 - In un primo tempo tutt'altro che semplice per lui e per il Milan, trova il gol che riapre la partita. Letale dal dischetto, segna la seconda rete consecutiva e sale a quota 4 gol in Serie A.
(dal 17' st Füllkrug 6.5 - Non avrebbe dovuto neanche giocare questa gara, per il recente infortunio, invece ha chiesto e ottenuto di essere convocato e di giocare sul dolore. Mezz'ora di sponde preziosissime, serve anche un assist).
Leao 6 - Nel primo tempo è probabilmente uno dei peggiori, in un Milan lento e inconcludente. Si lamenta per la decisione di non fargli tirare il rigore, ma proprio quell'episodio lo risveglia. Nella ripresa gioca meglio e serve l'assist per Rabiot.
(dal 25' st Loftus-Cheek 6 - Blinda il fortino nel 3-5-1-1 finale, consentendo a Rabiot di trovare più spazio negli inserimenti).
IL TABELLINO
COMO-MILAN 1-3
COMO (4-2-3-1) - Butez 5; van der Brempt 5.5, Jacobo Ramon 6, Kempf 5.5 (1' st Diego Carlos 5.5), Alberto Moreno 6.5 (30' st Sergi Roberto 6); Perrone 6, Da Cunha 6.5 (15' st Caqueret 6); Vojvoda 6 (21' st Kühn 5.5), Nico Paz 7, Baturina 6 (15' st Jesus Rodriguez 5.5); Douvikas 6. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Alex Valle, Dossena, Posch, Smolcic, Le Borgne, Cerri. All. Fabregas.
MILAN (3-5-2) - Maignan 7.5; Tomori 5.5, Gabbia 6, De Winter 6; Saelemaekers 6 (41' st Athekame sv), Fofana 5.5 (25' st Ricci 6), Modric 6 (41' st Jashari sv), Rabiot 7.5, Bartesaghi 6; Nkunku 6.5 (17' st Füllkrug 6.5), Leao 6 (25' st Loftus-Cheek 6). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupiñán, Pulisic, Odogu, Dutu, Castiello. All. Allegri.
Arbitro: Guida.
Marcatori: 10' Kempf (C), 46' pt Nkunku (M), 10' st e 42' st Rabiot (M).
Ammoniti: Jacobo Ramon (C).
LE STATISTICHE OPTA DI COMO-MILAN
Il Milan (12V, 7N) è rimasto imbattuto per 19 gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e maggio 2005, con Carlo Ancelotti in panchina (19 – 15V, 4N).
Dalla sua prima partecipazione al gol in questa Serie A (doppietta alla settima giornata v Fiorentina a metà ottobre), solamente Lautaro Martínez (10 - 7G+3A) ha preso parte a più reti rispetto a Rafael Leão nel torneo: nove, sette centri e due assist nel periodo.
Adrien Rabiot ha realizzato una doppietta in trasferta per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei; in generale, il centrocampista francese non segnava più di una rete in Serie A dalla doppietta in Juventus-Sampdoria del 12 marzo 2023.
Il Milan (tre reti contro il Como con sette conclusioni) ha segnato più di due gol in una partita di Serie A calciando al massimo sette volte nel corso di un match per la prima volta dal 16 febbraio 2019: 3-1 contro l'Atalanta, in trasferta anche in quel caso (con Stefano Pioli in panchina).
Il Como ha perso un match di Serie A partendo da una situazione di una rete di vantaggio per la prima volta dal 15 marzo 2025, sempre contro il Milan ma al Meazza: alla rete di Lucas da Cunha risposero quelle di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders.
Il Como ha perso una partita casalinga di Serie A subendo più di due reti per la prima volta dall’1-5 contro la Lazio del 31 ottobre 2024.
Dopo cinque vittorie e quattro pareggi, il Como ha perso un match casalingo per la prima volta in questa Serie A.
Il Milan (12V, 7N, 1P) ha registrato al massimo una sconfitta nelle prime 20 gare stagionali di Serie A solo per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 1995/56 (12V, 7N, 1P) e il 2003/04 (16V, 3N, 1P) – in entrambi i casi i rossoneri conquistarono poi lo Scudetto al termine del campionato.
Mike Maignan ha conquistato la sua 100ª vittoria con il Milan tra tutte le competizioni: 80 di queste sono arrivate in Serie A, nove in Champions League, tre in Europa League, sei in Coppa Italia e due in Supercoppa Italiana.
Terzo gol in questa Serie A per Marc Oliver Kempf, dopo quelli contro Fiorentina e Juventus: tra i difensori, solamente Federico Dimarco e Leo Ostigard (quattro entrambi) hanno segnato più reti di lui nel torneo in corso (tre appunto, come Wesley). Tra i pari ruolo, nessuno ne ha segnati più di testa di lui (due, come Ostigard, Terracciano e Baschirotto).
Dopo la rete contro il Bologna, Martin Baturina ha preso parte ad un gol per due partite consecutive di campionato per la prima volta dallo scorso febbraio (con la maglia della Dinamo Zagabria - 1G+1A).
Quello di Marc Oliver Kempf (9:05) è il gol più veloce subito dal Milan in questa Serie A e, più in generale, il più veloce concesso dai rossoneri nel torneo dal 18 maggio scorso (Gianluca Mancini della Roma - 2:14).
Christopher Nkunku (4G+1A) ha preso parte ad una rete per quattro presenze consecutive in un singolo campionato per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2022: cinque gol in quattro partite di fila in Bundesliga con il Lipsia.
Christopher Nkunku (quattro in questa Serie A) ha segnato più di tre gol in un singolo torneo dei maggiori cinque campionati europei per la prima volta dalla stagione 2022/23: 16 in Bundesliga con il Lipsia.
Grazie ai suoi sette gol e due assist, Rafael Leão ha fatto guadagnare al Milan ben 14 punti in questo campionato, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altro giocatore.
Il Milan ha vinto cinque partite di fila in Serie A contro il Como per la prima volta nella sua storia.
Il Milan torna a vincere una trasferta di Serie A di un match giocato di giovedì per la prima volta dal 6 gennaio 2011: 1-0 contro il Cagliari, sempre con Massimiliano Allegri in panchina.
Matteo Gabbia ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in Serie A con la maglia del Milan: dal suo esordio nel torneo con i rossoneri (2018/19), è soltanto il secondo italiano a raggiungere questo obiettivo, dopo Davide Calabria (144 presenze nel periodo).