Serie A: Rabiot-show, il Milan batte il Como e resta in scia all'Inter

LE PAGELLE DEL MILAN

Maignan 7.5 - Firma in modo indelebile i tre punti che mantengono il Milan a -3 dall'Inter e lo vedono allungare sul Napoli. La squadra resta a galla, sull'1-0, con tre parate strepitose. Si ripete anche in avvio di ripresa, negando il vantaggio a Nico Paz.

Tomori 5.5 - Il primo tempo è di assoluta sofferenza e viene preso in mezzo tra Nico Paz e Baturina, risultando sempre in ritardo. Meglio nella ripresa.

Gabbia 6 - Il Como attacca tanto centralmente e crea superiorità, con Nico Paz e Douvikas a fare grandi cose per un tempo. L'azzurro soffre terribilmente, ma resta a galla.

De Winter 6 - Balla come l'intera difesa nel primo tempo, cresce nella ripresa con un paio di interventi decisivi. Non appena si alza la pressione, con Kühn e Jesus Rodriguez, alza l'intensità.

Saelemaekers 6 - Il lancio che avvia l'azione del 2-1 risolleva una prestazione che si stava avviando verso l'insufficienza. Primo tempo complesso, nel quale soffre tantissimo le sovrapposizioni del Como sulla sua corsia. (dal 41' st Athekame sv - Presidia la corsia nel finale e assiste al tris rossonero).

Fofana 5.5 - Kempf lo sovrasta nettamente nell'azione del gol subito, dimostrando che è stato un errore metterlo in marcatura sul tedesco. Prova a riprendersi da quell'errore, ma fatica terribilmente in costruzione. (dal 25' st Ricci 6 - Entra col compito di aiutare Modric a gestire i ritmi della gara e lo fa alla perfezione).

Modric 6 - La condizione non è delle migliori, si nota come stia risentendo dei tanti impegni ravvicinati. Commette qualche errore in uscita e fatica a gestire il centrocampo, meglio nella ripresa contro un Como più offensivo. Nel complesso, è sufficiente. (dal 41' st Jashari sv - Qualche minuto a gara ormai conclusa).

Rabiot 7.5 - Nel complesso primo tempo del Milan era stato assolutamente il migliore in campo, guadagnandosi il rigore. Nella ripresa decolla ed è assolutamente decisivo, con la doppietta che vale tre punti pesantissimi.

Bartesaghi 6 - Una certezza dal punto di vista difensivo, deve gestire Vojvoda e lo fa alla perfezione. Scarso l'impatto offensivo, ma è un'arma tattica preziosissima: grazie al suo lavoro, il Milan si posiziona a tratti col 4-4-2 e Saelemaekers-Rabiot esterni alti.

Nkunku 6.5 - In un primo tempo tutt'altro che semplice per lui e per il Milan, trova il gol che riapre la partita. Letale dal dischetto, segna la seconda rete consecutiva e sale a quota 4 gol in Serie A.

(dal 17' st Füllkrug 6.5 - Non avrebbe dovuto neanche giocare questa gara, per il recente infortunio, invece ha chiesto e ottenuto di essere convocato e di giocare sul dolore. Mezz'ora di sponde preziosissime, serve anche un assist).

Leao 6 - Nel primo tempo è probabilmente uno dei peggiori, in un Milan lento e inconcludente. Si lamenta per la decisione di non fargli tirare il rigore, ma proprio quell'episodio lo risveglia. Nella ripresa gioca meglio e serve l'assist per Rabiot.

(dal 25' st Loftus-Cheek 6 - Blinda il fortino nel 3-5-1-1 finale, consentendo a Rabiot di trovare più spazio negli inserimenti).



IL TABELLINO

COMO-MILAN 1-3

COMO (4-2-3-1) - Butez 5; van der Brempt 5.5, Jacobo Ramon 6, Kempf 5.5 (1' st Diego Carlos 5.5), Alberto Moreno 6.5 (30' st Sergi Roberto 6); Perrone 6, Da Cunha 6.5 (15' st Caqueret 6); Vojvoda 6 (21' st Kühn 5.5), Nico Paz 7, Baturina 6 (15' st Jesus Rodriguez 5.5); Douvikas 6. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Alex Valle, Dossena, Posch, Smolcic, Le Borgne, Cerri. All. Fabregas.

MILAN (3-5-2) - Maignan 7.5; Tomori 5.5, Gabbia 6, De Winter 6; Saelemaekers 6 (41' st Athekame sv), Fofana 5.5 (25' st Ricci 6), Modric 6 (41' st Jashari sv), Rabiot 7.5, Bartesaghi 6; Nkunku 6.5 (17' st Füllkrug 6.5), Leao 6 (25' st Loftus-Cheek 6). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupiñán, Pulisic, Odogu, Dutu, Castiello. All. Allegri.

Arbitro: Guida.

Marcatori: 10' Kempf (C), 46' pt Nkunku (M), 10' st e 42' st Rabiot (M).

Ammoniti: Jacobo Ramon (C).