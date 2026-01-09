Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
milan-genoa

Milan-Genoa, Pavlovic alla Maspero: scava il dischetto prima del rigore di Stanciu

Il difensore rossonero scava sul punto di battuta del rigore come accadde in Juventus-Torino del 2001 e porta all'errore del centrocampista rumeno 

di Paolo Borella
09 Gen 2026 - 10:55

Il momento decisivo di Milan-Genoa è passato dal dischetto e la mossa di Pavlovic, prima del rigore sbagliato da Stanciu, ha rievocato un noto episodio del passato. Minuto 99', punteggio sull'1-1a San Siro: il fallo di Bartesaghi su Ellertsson concede la chance vittoria al rumeno dagli undici metri, che però spara il pallone altissimo.

Stavolta non è arrivata la parata di Maignan, come era accaduto sui rigori di Dybala contro la Roma e Calhanoglu nel derby con l'Inter. Ma un giocatore rossonero ha comunque messo lo zampino nell'errore. Si tratta di Strahinja Pavlovic, che si è trasformato in...Maspero. Come l'ex centrocampista del Torino in un ormai famoso derby della Mole del lontano 2001, anche il difensore serbo si è infatti messo a scavare nella zona del dischetto.

Un piccolo trucchetto, immortalato dai tifosi rossoneri e poi diventato virale, che ha di certo ha reso meno regolare il terreno sul quale ha poi appoggiato il piede Stanciu prima di calciare. Risultato finale? Forse anche grazie alla "giocata" di Pavlovic, Stanciu ha calciato alle stelle e il Milan è rimasto al secondo posto, a -3 dalla capolista Inter, blindando il pareggio. 

La mente di tanti appassionati è sicuramente tornata a quel 14 ottobre del 2001, quando fu Salas a divorare la chance vittoria per la Juve, anche in quel caso calciando alto, dopo che Maspero fece lo stesso gesto creando una buca nella zona del dischetto. La squadra di Lippi, rimontata da 3-0 a 3-3, non riuscì così a ottenere la vittoria nel derby.

Leggi anche

Milan, con le piccole è un calvario: 11 punti lasciati per strada

milan
genoa
pavlovic
maspero
rigore

Ultimi video

02:08
DICH DE ROSSI POST MILAN DICH

Genoa, De Rossi: "Il rigore? Ne ho sbagliato anche io uno lì"

01:48
Raspadori è a un bivio

Raspadori è a un bivio

01:35
La Lazio compie 126 anni

La Lazio compie 126 anni

01:42
Juventus, riecco Miretti

Juventus, riecco Miretti

01:36
Non è Buongiorno

Non è Buongiorno

01:10
L'Inter cerca conferme

L'Inter cerca conferme

01:16
Il Napoli verso San Siro

Il Napoli verso San Siro

01:34
Akanji, vero top player

Akanji, vero top player

02:05
Arriva Inter-Napoli

Arriva Inter-Napoli

00:31
Doveri vs Barella

Doveri vs Barella

01:45
Quanti episodi a San Siro

Quanti episodi a San Siro

02:27
"Piccole" fatali al Milan

"Piccole" fatali al Milan

01:00
DICH GILARDINO PRE UDINESE DICH

Gilardino: "Consapevoli del momento, ma il sogno è la salvezza"

01:01
kaka

Kakà non ha perso il tocco: rigore da maestro alla Kings World Cup

01:55
DICH GROSSO PRE ROMA DICH

Grosso: "Il Sassuolo non è quello visto con la Juve"

02:08
DICH DE ROSSI POST MILAN DICH

Genoa, De Rossi: "Il rigore? Ne ho sbagliato anche io uno lì"

I più visti di Milan

Il Milan conferma il "mal da piccole": Leao salva i rossoneri, Stanciu li grazia ma l'Inter ora scappa

Milan, la nuova prima maglia è un omaggio al passato: sorprendono la seconda e la terza

DICH ALLEGRI QUOTA CHAMPIONS DICH

Allegri: "La quota Champions si è alzata"

DICH ALLEGRI TEDOFORO DICH

Allegri tedoforo a Milano Cortina: "Sono contento, sarà meraviglioso"

Ibrahimovic incorona Ronaldo il Fenomeno: "E' stato il migliore di sempre"

Allegri: "Io tedoforo un'emozione. Rinnovo Maignan? La società lavora per un futuro importante"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:46
Milan, buone notizie da Milanello: Nkunku si è allenato in gruppo
13:38
Telefonata di Elkann a Spalletti dopo il Sassuolo: "Questa è vera Juve"
13:11
Serie A, Chivu miglior allenatore del mese di dicembre
12:44
Inter, verso il Napoli: recuperati Darmian e Diouf. Frattesi ci prova
12:41
Serie A, un’insolita ospitalità… dieci partite e zero vittorie in casa, non succedeva da oltre 10 anni