Tomori: "Il Milan è la scelta migliore che potessi fare, Leao può vincere il Pallone d'Oro"

Leao e il Pallone d'Oro

Nell'intervista Tomori ha parlato anche di Rafael Leao. "Potrebbe tranquillamente vincere il Pallone d'Oro. È alto, è forte, è veloce, sa dribblare. Ha tutto per essere uno dei migliori", ha detto il difensore rossonero citando poi altri tre compagni di squadra nel suo podio personale dei migliori giocatori con cui ha giocato al Milan. "In questa top 3 metto assolutamente Modric. Quando è arrivato nessuno sapeva cosa aspettarsi, ma già dopo il primo allenamento avevamo capito tutto - ha dichiarato -. Qualcuno, quel giorno, negli spogliatoi gli chiese se avesse mai perso la palla. La risposta era no ovviamente. È incredibile, ma stiamo parlando di un Pallone d'Oro, questo è il livello". "Poi ci metto Reijnders. Quando guardo il City lui è sempre nella posizione giusta per segnare, ma a volte la palla non gli arriva. Quando era al Milan si divertiva, troppo forte nello stretto - ha aggiunto -. Poi c'è Theo, quando lui e Rafa partivano sulla sinistra c'era poco da fare. Theo non era uno che amava sprintare senza palla, ma con il pallone tra i piedi diventava velocissimo"