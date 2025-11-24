Non solo Pulisic: anche il precedente del 2010 fa sognare i tifosi rossoneri

L'altra è molto più recente e riguarda Calhanoglu. Con quello di ieri, il turco ha sbagliato due rigori in Serie A, entrambi con l'Inter ed entrambi nella stessa porta del Meazza. La coincidenza è clamorosa: stessa giornata (12esima) e stesso minuto (74esimo). A novembre 2024 è il Napoli a beneficiare dell'errore dell'ex Milan: i partenopei saranno campioni d'Italia sei mesi dopo.