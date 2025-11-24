Logo SportMediaset

Non solo Pulisic: anche il precedente del 2010 fa sognare i tifosi rossoneri

Nella stagione del 18esimo Scudetto il derby si giocò alla dodicesima giornata: stesso risultato e stesso numero di maglia del marcatore 

di Redazione
24 Nov 2025 - 12:08

Dopo il pareggio di Parma prima della sosta, il Milan aveva un gran bisogno di ripartire e la vittoria nel derby di ieri rappresenta l'occasione perfetta per farlo. Vero, manca ancora tanto, ma i presupposti per sognare qualcosa in più di una qualificazione in Champions League ci sono tutti. 

Il merito va a Massimiliano Allegri, ma non solo. Oltre al tanto celebrato Maignan, Christian Pulisic si è dimostrato ancora una volta una bestia nera per l'Inter. L'impatto di Capitan America contro i nerazzurri è semplicemente devastante. Con quella di ieri, l'ex Chelsea ha segnato tre reti nei derby e in tutte le occasioni i rossoneri sono usciti vittoriosi. Il primo gol nella stracittadina arriva a settembre 2024: dopo uno slalom tra gli avversari, Pulisic mette in rete la palla del momentaneo 1-0. La partita terminerà 2-1 per il Diavolo grazie al colpo di testa di Gabbia allo scadere. A gennaio arriva un altro importantissimo sigillo, questa volta non in Serie A ma nella finale di Supercoppa. A Riad il Milan è sotto 0-2 poco dopo l'inizio della ripresa ma vincerà in rimonta anche grazie al suo numero 11 che riporta l'incontro in parità. 

Oltre al fattore Pulisic, ci sono altre interessanti coincidenze che fanno sognare la Milano rossonera. Per scoprire la prima bisogna tornare a 15 anni fa e alla stagione 2010-11. Anche all'epoca, il derby si gioca a novembre e alla dodicesima giornata: Inter-Milan termina 0-1 per il Diavolo grazie alla rete di Zlatan Ibrahimovic. Indovinate il numero di maglia? Esatto, proprio l'11 come l'americano. A fine anno sarà Scudetto per Allegri, il 18esimo per il Milan. 

Maignan super, il dettaglio: para il rigore a Calhanoglu ancora prima del tiro

L'altra è molto più recente e riguarda Calhanoglu. Con quello di ieri, il turco ha sbagliato due rigori in Serie A, entrambi con l'Inter ed entrambi nella stessa porta del Meazza. La coincidenza è clamorosa: stessa giornata (12esima) e stesso minuto (74esimo). A novembre 2024 è il Napoli a beneficiare dell'errore dell'ex Milan: i partenopei saranno campioni d'Italia sei mesi dopo. 

Insomma, è ancora presto per parlare di Scudetto dalle parti di Milanello ma Pulisic e tutte queste coincidenze scatenano parecchie fantasie tricolori tra i tifosi rossoneri, tornati a sognare dopo una stagione decisamente complicata. 

