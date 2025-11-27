Genoa, De Rossi avverte: "Col Verona non sarà una passeggiata"

Il Genoa punta a ritrovare il successo al Ferraris dopo due pari consecutivi, nella gara che segnerà anche il debutto casalingo in panchina di Daniele De Rossi. L'allenatore, però, invita alla cautela in vista dell'anticipo di sabato contro il Verona. "Chi pensa a una passeggiata, e a vedere il Ferraris in festa perché passeggeremo sopra l'ultima in classifica, si sbaglia di grosso. Questo ai ragazzi l'ho già detto, e penso che ne siano consapevoli". De Rossi sottolinea che l'impegno sarà tutt'altro che semplice. "Il Verona sta vivendo un momento negativo in termini di risultati, ma saranno pronti a fare una gara tosta", ha spiegato, ricordando che la squadra di Baroni dispone di dati significativi. "Hanno però numeri molto chiari: ad esempio, in termini di occasioni create sono al sesto posto, e così anche come possesso palla. Senza contare che hanno due attaccanti molto forti. Parliamo di una squadra tosta, difficile da battere, che ha perso tante partite all'ultimo. Penso alla sfida con l'Inter, o a come ha messo in difficoltà la Roma".