Milan, è il mese della verità: tra Coppa Italia, Supercoppa e campionato si decide tutto

Come in un calendario dell'avvento, il dicembre di Massimiliano Allegri può annunciare la nascita di un Milan di nuovo competitivo. Già, perché dalla doppia sfida contro la Lazio in una manciata di giorni, fino all'appuntamento in Supercoppa contro il Napoli, i rossoneri decidono a dicembre gran parte del loro futuro. Dentro o fuori, tertium non datur. Prima di un gennaio che, trasferta australiana a parte, dovrebbe permettere a Modric e compagni di respirare un po' e, magari, di dare una spinta decisiva al proprio campionato. Ma partiamo dal calendario, dato che in fondo è di quello che si parla.



Con un curriculum impeccabile con le grandi (vittorie contro Roma, Napoli, Inter e Bologna e pareggio in trasferta in casa della Juve), Max Allegri aspetta sabato la Lazio, l'ultima da affrontare tra le big. Fin qui per i rossoneri non solo il percorso è stato quasi netto, ma in cinque sfide hanno subito un solo gol, su rigore, dal Napoli, affrontato poi per quasi tutto il secondo tempo in dieci. Per il resto, complice anche la parata di Maignan sul rigore di Calhanoglu, la difesa ha sempre retto alla grande l'urto dei migliori attacchi del campionato. La Lazio, considerando al contrario i balbettii contro le piccole, è in questo senso una specie di benedizione, perché costringerà il Milan anche a difendere e, in certo senso, ne esalterà le qualità di compattezza e rapidità in ripartenza.