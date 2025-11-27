Psg, Luis Enrique incorona Vitinha: "Prossimo Pallone d'Oro? Lo spero..."

Una prestazione da fuoriclasse. Vitinha nell'ultima notte europea contro il Tottenham ha messo in luce tutto il suo talento con una straordinaria tripletta fondamentale per ribaltare la partita. Luis Enrique nel post partita ha esaltato la qualità del portoghese: "Vitinha è stato sensazionale, come sempre. Prossimo Pallone d'Oro? Beh... lo spero", la riposta del tecnico del Psg. Anche lo stesso Vitinha ha parlato del suo livello nell'intervista post partita: "Non ho ancora raggiunto il mio massimo. Il meglio deve ancora arrivare: devo continuare a migliorare".