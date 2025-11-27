Logo SportMediaset

Crisi Liverpool, Curtis Jones: "È inaccettabile, siamo nella mer*a"

27 Nov 2025 - 12:47

Continua la crisi senza fine del Liverpool. Dopo la sconfitta per 3-0 in Premier contro il Nottingham Forest è arrivato un altro ko pesate, questa volta in Champions League contro il Psv che ha banchettato ad Anfield imponendosi per 1-4. Nel post partita Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, ha analizzato il momento dei sui con grande franchezza: "È inaccettabile, non ho nemmeno le parole per descrivere la situazione. Sono molto più che arrabbiato e deluso. Al momento siamo nella mer*a e dobbiamo invertire la rotta. Abbiamo ancora il logo sopra al petto. Dobbiamo riportare questa squadra dove merita di essere". 

